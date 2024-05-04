'Пусть вернут Россию': представитель Германии на Евровидении 2024 назвал 'истинную причину', почему россиян не допускают к участию

Представитель Германии на Евровидении 2024 – Isaak – сделал циничное заявление о России в новом интервью. Он выразил желание вернуть на конкурс страну-террористку, однако менее чем через час эта цитата была удалена. Очевидно, репутация артиста оказалась под угрозой, потому скандал попытались замять.

Однако многие еврофаны успели прочитать первоначальный вариант интервью и возмутились из-за позиции немца. На сайте ZDF также появилась отметка "фрагмент из интервью был изъят после публикации, и статья была соответствующим образом адаптирована".

Артист, в отличие от многих коллег, не осуждает участие Израиля в конкурсе, поэтому его начали расспрашивать о позиции относительно представительницы страны Эден Голан, которой на Евровидении понадобится охрана.

"Я этого не понимаю. Зачем выгонять Израиль? Пусть и Россию обратно вернут на конкурс. Мы здесь музыканты, а не политики", – выдал Isaak.

Именно эту цитату позже убрали и оставили абстрактную позицию артиста, где он критикует европейского вещателя за исключение участников из стран, чье правительство "делает что-то не устраивающее нас с моральной точки зрения". Это утверждение, вероятно, касается не только Израиля, но и России.

На эту тему Isaak уже разговаривал с оргкомитетом Евровидения, на что получил объяснение. По словам артиста, настоящая причина исключения РФ из конкурса кроется не в террористических атаках на украинцев, а в "свободной журналистике". Мол, в России такой нет, потому ее прогнали.

"Мне это объяснили, и это было легко понять. В Израиле есть свободная журналистика, в России – нет. Чтобы не поддерживать российскую пропаганду, было сказано, что, к сожалению, мы не можем позволить России участвовать. Поэтому было принято решение разрешить Израилю принять участие, а России – нет. Мне это тоже не нравится, но я могу это понять", – выдал немецкий певец. Этот фрагмент, кстати, в интервью оставили.

У Х (ранее Twitter) отреагировали на высказывания представителя Германии на Евровидении 2024 года.

"Просто чтобы вы знали: В Германии более 90% неиммигрантов поддерживают Израиль и около 15% по крайней мере симпатизируют России, поэтому заявления Исаака не должны стать большой неожиданностью", "Извините, что беспокою ваш "неполитический мир", но продолжать использовать страну для пропаганды и продолжать бомбить гражданское население – бесчеловечно", "Он серьезно?" – написали пользователи.

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