Развлекалась и выступала в Москве, но назвала Россию оккупантом: что известно о певице Нуце, которая представит Грузию на Евровидении 2024

Певица грузинского происхождения Нуца Бузаладзе представит свою страну на песенном конкурсе Евровидение 2024, которое пройдет в мае в Швеции. Вокалистка имеет за спиной противоречивую биографию, где можно найти как работу в РФ еще в 2021 году, так и осуждение оккупации в 2023-м.

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В профиле звезды даже сохранились фото из Москвы, где она хвасталась отдыхом в ресторане. О том, что артистку избрали для участия, сообщили на сайте. Сама она об этом узнала совсем недавно и даже не определилась с песней.

В интервью Нуца рассказала, что представит страну с энергичной и танцевальной композицией. Под вопросом тоже национальные элементы в песне.

В стране не было нацотбора с масштабным конкурсом на ТВ. Артистка узнала о том, что ее объявят участницей Евровидения, за 24 часа до анонса.

Позиция певицы по отношению к России

В 2023 году некоторые СМИ, ссылаясь на организаторов концертов в Батуми, заявили, что артистка была в Москве. Мол, в столицу РФ она поехала, чтобы выступить на частном мероприятии. Забегая вперед, это была правда.

Грузинская певица бывала там и раньше. В ее профиле есть фото из Москвы, датируемые мартом 2021 года, а осенью того же года артистка уже отдыхала в Одессе и каталась по Киеву. Она не только нежилась в гостинице, но даже выступала в филармонии перед украинцами.

Нуца еще три года назад написала песню на русском языке, которая до сих пор есть на ее канале. Приблизительно в то же время артистка отправилась сниматься на пропагандистский "1 канал" в шоу "Ну-ка, все вместе".

Только в 2022 году певица вспомнила, что Россия – страна-оккупант, и напала она, в частности, и на ее родину.

"Россия – это не тот рынок, где я хотела бы продолжить карьеру в настоящем или в будущем. Несмотря на многочисленные предложения, все проекты или корпоративные предложения были отклонены. Это мое абсолютно обдуманное решение. Мои песни не для России, и не для россиян. Более того, меня приглашают на благотворительный концерт в Украине. Именно на этом концерте я еще раз скажу свое мнение: Россия – оккупант! Я все время говорю это везде", – писала артистка, объясняя свой визит в Россию в 2023 году.

Тогда она уверяла, что ехала в РФ на день рождения подруги, а в конце вечера решила там еще и спеть. Что касается "благотворительных концертов" в Украине, то в сети информации об этом нет. После того, как певица разозлила грузин и украинцев, она уехала покорять Америку.

Ранее OBOZ.UA писал, что 11 января были опубликованы долгожданные песни участников украинского Нацотбора на Евровидение-2024. С момента выпуска треков прошел один день, однако можно предположить, что у украинцев уже появились фавориты среди артистов.

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