Шнуров жестко высмеял жизнь элиты России после санкций: к нам пришел полный Донбасс, п*здец гарантирован

Известный российский певец, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил клип на новую песню, в которой жестко высмеял "элит России", покидающих страну из-за войны в Украине. Артист зачитал реп сидя возле солистки коллектива Ксении Руденко, одетой в национальный кокошник РФ.

Соответствующее видео опубликовали на официальном аккаунте группы на YouTube-канале. В песне Шнуров упомянул "творческий и креативный люд", который живет воспоминаниями о жизни до санкций, введенными в России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что после вторжения российских войск на украинскую территорию, многие мировые компании и страны ввели санкции в стране-агрессоре, после чего звезды РФ стали уезжать за границу и теперь "переживают за свои активы".

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На опубликованных кадрах солисты группы "Ленинград" сидят на фоне моря, а рядом с ними стоят официанты. Шнуров говорит о том, что российские знаменитости "легко сопереживают из-за рубежа у бассейна", что они боятся не войны, а потери своих денег.

Полный текст песни: