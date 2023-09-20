Тарас Цымбалюк вспомнил, как отец-историк пристыдил его за съемки в клипе российской группы 'Ленинград': я пожалел

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк до полномасштабного вторжения снимался во многих российских фильмах и сериалах. Чаще всего потому, что эти проекты снимали совместно с Украиной, а исключительно отечественного кинопродукта было крайне мало. Однако есть работа, о которой артист пожалел больше всего – это съемки в клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг". Пожалуй, на это повлиял отец знаменитости, который пристыдил сына за участие в проекте.

Дело в том, что отец Цымбалюка – историк и политолог. Еще в 90-х годах он начал размышлять о том, что война с Россией неизбежна, однако сын не сильно вникал в эти разговоры в силу возраста, а повзрослев, не брезговал сниматься в российских сериалах. Своими воспоминаниями актер поделился в интервью Маше Ефросининой для ее YouTube-канала (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я всю жизнь рос в семье историка-политолога. И папа всегда говорил, что война неизбежна, она точно начнется в какой-то форме: будет гибридная или наберет какие-то другие обороты, будет ли помогать нам Запад или нет, но будет нестись просто страшное, потому что к этому все идет", – рассказал Цымбалюк.

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Тогда отец актера анализировал потерю Украиной ядерного статуса и предполагал, что рано или поздно наше же ядерное оружие используют против нас, а возможно будут им манипулировать и держать на крючке. Однако для маленького Тараса все эти разговоры не имели особого смысла.

И хотя отец с пониманием относился к тому, что сыну приходится сниматься в российских сериалах, он не стал его поддерживать во время работы с "Ленинградом". К слову, съемки клипа проходили в Киеве, а компанию на площадке Цымбалюку составила его украинская коллега Даша Трегубова.

"Когда я начал активно сниматься в сериалах, папа говорил: "Смотри, я понимаю, ты сейчас снимаешься в российских сериалах, нет украинских, ты хочешь быть актером – это все ясно. Но, чувак, клип "Ленинград", ну камон, это же просто п**дец". Я ему начал объяснять какие-то такие тезисы, сейчас понимаю, что они абсолютно дебильные. Я говорил ему, что качественнее материала я вообще не видел здесь в Киеве, никогда таких дней съемочных не было: Hilton, 400 человек массовки, штук 30 гримеров, костюмеров, очень крутой свет, который использовался здесь у нас несколько раз, потому что никто себе не может позволить это оплатить. Наша вся съемочная группа – украинская. Выработка человеческая, то есть мы снимаем без всякого напряга", – вспомнил Цымбалюк.

Однако сам он хоть и верил в собственные оправдания, глубоко внутри понимал, что совершает ошибку. А после очередного разговора с папой, который состоялся по завершению съемок, пожалел о том, что связался с откровенно пророссийским коллективом.

"Я начал читать новости, что там несется с фронтменом этой группы, что он вообще, как его начало клинить. И думаю: "Куда я вмазываюсь на самом деле? У нас же война в Донецке". И мы с папой сидели на эту тему разговаривали... Через неделю после съемок клипа этот разговор состоялся. И честно, я сразу и пожалел, потому что я не последний хлеб тогда доедал и можно было отказаться реально. Но я не отказался, сейчас жалею", – резюмировал актер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Цымбалюк высказался о громком скандале вокруг съемок комедийного сериала за 33 млн гривен из госбюджета. Актер заступился за Юрия Горбунова, который и выступил инициатором этого проекта. Подробности – в нашем материале.

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