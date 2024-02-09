'Падать на колени и биться головой я не буду': Даша Трегубова заявила, что не жалеет о съемках в клипе российской группы 'Ленинград'

Украинская актриса Даша Трегубова призналась, что не жалеет о съемках в клипе для российской группы "Ленинград" в 2020 году как ее коллега Тарас Цымбалюк. Артистке неприятно, что ее решение возмутило часть общества, однако она не склонна упрекать себя за опыт.

Ни четыре года назад, ни сейчас звезда не чувствует вину, поскольку в то время "ситуация была несколько иной", однако в современных реалиях на такой шаг украинка не решилась бы. Об этом Трегубова рассказала Алине Доротюк в интервью на YouTube.

"Мне очень жаль, что это задело такое большое количество люлей. Это единственное, о чем я сожалею. Что это многих обидело. Мне жаль, что это обидело моих поклонников. Но падать на колени, биться головой я не буду. Я себя уважаю, и уважаю решения, которые были сделаны", – объяснила актриса.

Она сказала, что в любой ситуации следует "учитывать контекст". Мол, в 2020 году это было приемлемо, поскольку украинцы продолжали сотрудничать с россиянами на экономическом и культурном направлениях.

"Нужно всегда считаться с контекстом. Сняться в клипе "Леннинграда" после полномасштабного вторжения – это для меня неприемлемо. В 2020 году ситуация была несколько иной. У нас было множество концертов российских музыкантов, на них ходили украинцы, у нас снимались кино на две страны", – напомнила звезда.

Четыре года назад актриса считала клипы российского коллектива "шедеврами", а творчество "Ленинграда" ей искренне нравилось. Сейчас актрисе жаль только, что песня "Миг" была "г*вняной", но свою роль украинка считает "классной".

Кстати, ее партнер по съемкам Тарас Цымбалюк о решении сняться в клипе россиян пожалел почти сразу.

"Мы с папой на эту тему разговаривали. Через неделю после съемок клипа этот разговор состоялся. И честно, я сразу и пожалел, потому что я не последний хлеб тогда доедал и можно было отказаться. Но я не отказался, сейчас сожалею", – рассказывал актер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Даша Трегубова призналась, как относится к российским коллегам, которые поддерживают агрессивную политику Владимира Путина по отношению к Украине. Речь шла о выросшем во Львове Леониде Ярмольнике и Ире Горбачевой, которая родилась и росла в Мариуполе.

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