Фанат Путина Шнуров из 'Ленинграда' сбежал в Европу: певца застали в элитном отеле

Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров, поддержавший кремлевский режим, бежал из России в Европу. Путиниста застали в элитной гостинице в Милане.

О своем отпуске в "загнивающей Европе", как россияне часто описывают "недружественные" страны, Шнуров никому не сказал. В его Instagram-профиле есть только "патриотические" фото из РФ. О местонахождении певца рассказали в анонимном Telegram-канале Harley Quinn (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Замалчивающий войну и поющий с недавнего времени оды Путину лидер группы "Ленинград" Шнуров тусит в дорогущем отеле Bulgari Hotel Milano. Стоимость номера там почти 4000 евро в сутки", – говорится в посте.

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Шнурова застали на террасе, где он завтракал в компании неизвестной женщины. Очевидно, за границу солист скандальной группы отправился из-за проблем в России.

Около недели назад большой концерт "Ленинграда" в Москве отменили без внятной причины. Обиженный Шнуров пообещал посодействовать возврату средств, после чего скрылся. Последнее фото с фанатами он опубликовал из России, а о своем вояже в Италию решил не распространяться.

К слову, Шнуров известен в РФ своей неоднозначной позицией. Артист одновременно пытается угодить как Кремлю, так и оппозиции. С этой целью он пишет противоречивые треки, где каждый может услышать то, что ему хочется.

В марте 2022 года Шнуров выпустил клип на песню, в которой жестко высмеял покидающие страну "элиты России" после 24 февраля, а в начале полномасштабной войны артист насмехался над пропагандой и цензурой.

Впоследствии певец уехал в так называемую "ЛНР" с террористом и ныне покойным лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. 10 сентября "Ленинград" выступил на концерте в Лужниках в честь 875-летия российской столицы. Поздравить город с его днем рождения Сергей Шнуров решил провокационной песней о полностью сгоревшей Москве и ее жителях, в том числе и Владимире Путине.

Как писал OBOZREVATEL, после проделки в Москве с коллективом решили "разобраться". Об этом продюсер Иосиф Пригожин неформально попросил главУ Чечни Рамзана Кадырова.

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