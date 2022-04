'Будет вечно стоять праведный город Марии': Океан Эльзы выпустил песню, посвященную защитникам Мариуполя

Известная украинская рок-группа "Океан Эльзы" во главе со Святославом Вакарчуком выпустила песню посвященную защитникам блокадного Мариуполя под названием "Город Марии". Коллектив записал композицию во время репетиции 21 апреля и обнародовал ее на следующий день.

"И корабельные пушки не разобьют мою мечту, веру никогда не предаст сердце мое. Будет вечно стоять праведный город Марии, пока над гордым Азовом Солнце встает", – поется в припеве песни, которую группа опубликовала на своем YouTube-канале.

Поклонники группы в комментариях поблагодарили музыкантов за мощную песню, а воинов из полка Азов за героическую оборону города, находящегося в блокаде около двух месяцев. Один из комментаторов пожелал, чтобы видео на композицию записали в свободном Мариуполе с живыми воинами-защитниками.

"Хочу видео в Свободном Мариуполе с Азовом живыми и невредимыми. Они герои. Спасибо за песню", – указал пользователь под именем Алина Башкина.

Напомним, несколько раньше Вакарчук записал свой первый кавер на легендарный хит британского певца Джо Кокера You Are So Beautiful ("Ты так прекрасна"). Теперь она звучит как UA So Beautiful – "Украина так прекрасна". Для композиции также был создан клип, где показали красоту нашей страны к полномасштабному военному вторжению России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук потролил крейсер "Москва", посланный на острове Змеином, пророческим фото на фоне билборда.