'Ну шо, ты дошел?' Вакарчук потроллил крейсер 'Москва' пророческим фото

Фронтмен "Океана Эльзы", украинский певец Святослав Вакарчук потроллил крейсер "Москва", посланный на острове Змеином, пророческим фото на фоне билборда. Накануне стало известно. что воины ВСУ нанесли по нему ракетный удар.

На эту хорошую новость вокалист отреагировал архивной фотографией в своем Instagram, на которой стоит у билборда с надписью "Ну шо, ты дошел?" А около вопроса изобразили иллюстрацию идущего ко дну российского военного корабля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По ходу, да", – ответил Вакарчук на вопрос, напечатанный на билборде.

Видео дня

Подписчики артиста отреагировали на фотографию и новость в комментариях обилием шуток. Они выразили надежду, что скоро увидят огонь не только на крейсере "Москва", но и в городе, в честь которого был назван корабль.

"Немножко поблуждал, но достиг правильной цели! Пусть теперь рапанов кормят", "Сгорела одна "Москва", сгорит и другая", "Немножко тугодум этот корабль, долго шел", "Наконец-то", – говорится в комментариях.

Напомним, что, по словам волонтера Александра Карпюка, бойцы Вооруженных сил Украины послали русский военный корабль по известному курсу двумя ракетами "Нептун".

Судно сразу загорелось, однако из-за шторма ему не смогли оказать необходимую помощь. По информации советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, на печально известном корабле находилось более 500 россиян.

Интересно, что в России подтвердили пожар на "Москве", однако отказались называть его виновников. По версии Кремля, на крейсере неожиданно взорвался боеприпас, серьезно повредив его.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди нах*й!". Иронично, что на ней изображен тот же российский крейсер "Москва".