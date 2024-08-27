Братья Меладзе засветились в компании Левы из 'Би-2', который называет россиян убийцами и помогает ВСУ. Фото

Известный беларуский и российский рок-музыкант, один из двух основателей и лидеров группы "Би-2" Лева (настоящее имя – Егор Бортник) встретился в Юрмале, Латвия, с братьями Константином и Валерием Меладзе, частично исчезнувшими из публичного пространства после начала полномасштабной войны.

Видео дня

Лева и его супруга Ася Штрайхер стали гостями концерта Валерия Меладзе в Латвии. За кулисами они встретили российского певца грузинского происхождения и его брата-композитора Константина. Общей фотографией Лева поделился в Instagram.

На фото они все были счастливы, а лидер "Би-2" поблагодарил Валерия Меладзе за выступление.

"Спасибо братьям Меладзе за прекрасный концерт в Юрмале. Наконец-то познакомился с Костей!.. Паланга, встречаемся вечером!" – написал Лева.

Это было первое за долгое время появление Константина Меладзе на публике после развода с Верой Брежневой. Впервые о разрыве украинской певицы и ее "молчуна"-мужа, который игнорирует геноцид украинцев, заговорили в августе прошлого года.

В начале 2023 года стало известно, что Брежнева и Константин Меладзе решили избавиться от своих русскоязычных хитов. Более того, тогда они также выставили на продажу свой элитный особняк под Москвой, чтобы разорвать связи с РФ.

Его брат – Валерий – никак не комментирует вторжение РФ, но в декабре прошлого года его красноречивый поступок дал понять, какие политические амбиции у певца. Он погасил большой долг на сумму 1,8 млн рублей в налоговой службе России после масштабного ракетного удара по Украине. Таким поступком артист дал понять, что не прочь внести вклад в убийство украинцев.

У него, как пишут пропагандисты, остался прибыльный бизнес, а именно фирма "Вантаж", которая занимается арендой и управлением недвижимостью и приносит десятки миллионов чистой прибыли ежегодно.

В противоположность братьям Меладзе Егор Бортник год назад заявлял, что ненавидит россиян и больше в РФ возвращаться не собирается. По словам звезды, пропутинская Россия вызывает у него только отвращение. К слову, группа "Би-2" проводила концерты в Турции, чтобы собрать и передать часть заработанных денег в помощь Украине. Впрочем, они стараются подобные вещи не афишировать.

Ранее OBOZ.UA писал, что оккупанты в Крыму хотят превратить виллу Константина Меладзе в санаторий для своих солдат. Z-патриоты потребовали добровольно отдать имущество и предложили "награду" за это.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!