Виллу Меладзе в Крыму хотят превратить в санаторий для российских окупантов. Фото

Виллу Константина Меладзе в Гурзуфе, Крым, требуют отдать российским оккупантам. Помешанные на войне россияне стремятся обустроить там санаторий для убийц, мародеров и насильников или продать, чтобы вырученные средства направить на нужды армии РФ.

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Z-патриоты потребовали добровольно отдать имущество и предложили "награду" за это. Если грузины согласятся, Валерий Меладзе якобы сможет вернуться в Россию с концертами, пишут российские медиа. Сейчас к братьям относятся негативно из-за их осуждения войны.

На днях россияне заявили, что Константин Меладзе сдает виллу туристам в Крыму, после чего недвижимостью заинтересовалась общественная организация "Ветераны России". Она уже раньше положила глаз на гостиницу Софии Ротару в Ялте.

Путинисты обратились к продюсеру с призывом поддержать "родину". Примечательно, что Меладзе родился в Грузии.

Россияне предложили артисту два варианта: продать недвижимость и отдать деньги в поддержку окупантов или переделать ее под санаторий для этих же террористов.

"В свете последних событий, когда жители Курской области особенно нуждаются в помощи, движение считает, что крымская вилла Константина Меладзе могла бы послужить благой цели. Этот шаг не только продемонстрировал бы приверженность продюсера родине, но и оказал бы реальную поддержку. Пока от двух братьев, Константина и Валерия, мы не видим никаких реальных действий", – говорится в заявлении "Ветеранов".

Братья-грузины никак не отреагировали на несуразные требования, которые им предъявили. Пока россиянам удалось только отобрать дом родителей певицы Джамалы в Крыму.

Российские медиа уже больше года пишут, что Меладзе продает 5-комнатную виллу с бассейном и 6 санузлами, однако не может найти покупателей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что россияне требуют "национализировать" недвижимость Софии Ротару в пользу оккупантов, сделать из гостиницы госпиталь или пансион для террористов, продать и т.д.

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