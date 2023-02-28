Меладзе и Брежнева выставили на продажу элитный особняк под Москвой: как он выглядит

Украинская певица Вера Брежнева и ее муж-композитор Константин Меладзе покинули Россию сразу после полномасштабного вторжения в Украину, однако свой роскошный дом на продажу выставили не так давно. Раньше супруги планировали сдавать его в аренду, однако быстро передумали.

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Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на переписку с риелтором. Внимательные пользователи сети точно определили, что это здание принадлежит звездной паре, ведь исполнительница не раз показывала его изнутри (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Элитный трехэтажный особняк, расположенный в поселке "Миллениум парк", появился на одном из сайтов по продаже недвижимости. Его площадь – 700 квадратных метров. Брежнева и Меладзе планируют продать его за 299 миллионов рублей (146 млн. гривен).

Интересно, что в описании риэлторская компания хвастается, как местность похожа на "европейский пригород". За указанную сумму покупатели получат королевскую гостиную с панорамными окнами, которые охватывают два этажа.

Там же расположены камин, комната с домашним кинотеатром, сауна, два санузла, три спальни, гардеробные, огромная кухня, столовая, гараж, мансарда и массивная хрустальная люстра.

Практически каждая деталь дома выполнена из дерева: лестницы, тумбы, кухня, стенки, пол, шкафы и тд. Также в интерьере много мрамора. Цвета в дизайне преимущественно бежево-коричневые и кремово-белые.

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