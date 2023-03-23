Сбежавшие из РФ участники группы ''Би-2'' дадут концерт в Турции, чтобы помочь ВСУ

С лета 2022 года российская рок-группа "Би-2" не выступает в стране-агрессоре и отдает предпочтение заграничным площадкам. После того как участники бенда Александр Уман и Игорь Бортник признались в поддержке Украины, они покинули РФ. Музыканты также отказались выступать на сцене, где висел баннер с надписью "Zа президента!". Сейчас же они гастролируют по миру и переводят деньги нашему государству.

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Друг группы и российский актер Анатолий Белый, родом из Украины, признался, что "Би-2" часть средств с выступлений отдают ВСУ. В настоящее время Александр и Игорь готовятся к новым концертам в турецком городе Кемер, которые состоятся с 19 по 23 апреля.

"Это мои друзья! Жизнь продолжается! Назло врагам! Дорогие друзья, давайте устроим настоящие улетные каникулы! От "Би-2" будет целых два уникальных концерта в акустической и электрической версии, программа которых еще не была представлена ранее!" – поделился Анатолий Белый в личном блоге.

Его поклонники спросили, зачем в такое время устраивать веселье. Артист начал доказывать обратное, объяснив цель гастролей Шуры Би-2 и Левы Би-2. Он также попросил людей "думать головой".

"Обозвать, судить, приклеить ярлык – ох, как все знакомо. А чуть-чуть узнать побольше информации, подумать просто головой – нет. Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают. Больше мне вам нечего сказать", – написал Белый.

Как ранее сообщали в прессе, музыканты не справились с давлением патриотически настроенных россиян, потому им пришлось сбежать из родной страны. Фанаты Путина утверждают, что после таких слов Анатолия, мужчины столкнуться с серьезными проблемами.

Напомним, немного ранее OBOZREVATEL информировал, Анатолий Белый назвал войну катастрофой, которая пробила его насквозь. Актер вместе с семьей находится в Израиле и даже не рассматривает перспективу вернуться в Москву.

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