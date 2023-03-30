Вслед за особняком: Меладзе и Брежнева продают русскоязычные треки

Украинская певица Вера Брежнева и ее муж – композитор Константин Меладзе, распродающие имущество в России, решили избавиться от своих русскоязычных хитов. Об этом заявила российский промоутер, которая якобы сотрудничала с исполнительницей.

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Слова россиянки передали пропагандисты из "Царьграда". Супруги никаких комментариев по этому поводу не давали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Псевдо-журналисты взяли комментарий у анонимного промоутера, чтобы высмеять украинскую певицу и угодить "патриотам" в РФ. Информатор издания утверждает, что на сайте, где можно приобрести права на песни, продается весь русскоязычный репертуар Веры Брежневой и группы "ВИА Гра".

В материале не указано, о каком ресурсе идет речь. Среди якобы продаваемых песен – "Любовь спасет мир" и хиты коллектива, где когда-то пела Брежнева.

"Недавно я просматривала сайт, где правообладатели продают песни. Я очень удивилась, что есть в продаже песни из репертуара "ВИА Гры" и Брежневой. То есть любой начинающий артист может купить песню от Меладзе. Практически весь репертуар Веры Брежневой можно выкупить, он в открытом доступе", – говорится в комментариях.

Не обошлось и без критики исполнительницы. Промоутер заявила, что для артистки старые треки неактуальны, поскольку она разорвала связи с РФ. Украинское же творчество, считает собеседница издания, не понравилось аудитории Брежневой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Вера Брежнева выпустила украиноязычную песню "Такі ми люди" и клип к ней, где кардинально изменила образ. Звезда предстала в образе брюнетки с короткой стрижкой.

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