Блейк Лайвли попросила прощения у больной раком Кейт Миддлтон: ранее актриса высмеивала принцессу из-за фотошопа

Знаменитая американская актриса Блейк Лайвли на днях резко высмеяла Кейт Миддлтон из-за скандала с неудачным фотошопом на ее совместном фото с детьми. Впрочем, после того, как принцесса Уэльская раскрыла, что у нее диагностировали рак и она проходит курс химиотерапии, звезда культового сериала "Сплетница" и фильма "Век Адалин" принесла извинения будущей британской королеве.

Лайвли призналась, что ее "унизил" собственный пост. Скандальную неудачную шутку в адрес Кейт Миддлтон актриса уже удалила, передает TMZ.

Начнём сначала. Как известно, ко Дню матери, который в этом году в Великобритании праздновали 10 марта, на странице принца и принцессы Уэльских было опубликовано фото Кэтрин с детьми. Это было первое появление Кейт Миддлтон в сети после того, как 16 января ей сделали операцию на брюшной полости. Впрочем, на фотографии обнаружили следы фотошопа, а сама принцесса со временем призналась, что она "как фотограф-любитель экспериментирует с редактированием" и извинилась за "путаницу с семейным фото".

Блейк Лайвли, воспользовавшись этим инфоприводом, решила прорекламировать свой бизнес по производству напитков Betty Buzz. Она обнародовала снимок с откровенно неудачным фотошопом, что было сделано демонстративно в целях высмеять королевскую семью.

Впрочем, после того, как Кейт Миддлтон объяснила свое загадочное исчезновение, успевшее порости множеством безумных теорий, Лайвли стало стыдно за свою совершенно неудачную и неуместную шутку. Поклонники начали обвинять актрису в лицемерии.

Лайвли, которая со своим мужем-актером Райаном Рейнольдсом очень уважает и ценит приватность, пытаясь уберечь своих четырех детей от чрезмерного внимания папарацци и фанатов, попросила прощения у больной раком принцессы.

"Я уверена, что сегодня никого это не волнует, но я чувствую, что должна это признать. Я сделала глупое сообщение о "промахах с фотошопом", и, о Боже, это сообщение меня сегодня унизило. Простите меня. Посылаю всем свою любовь и самые лучшие пожелания, всегда", – написала в своих соцсетях звезда.

Напомним, вечером 22 марта на странице принца и принцессы Уэльских появилось видео, где будущая королева объяснила, что была вынуждена взять паузу в своих обязанностях не только из-за операции на брюшной полости, но и химиотерапии. У Кэтрин диагностировали рак.

Почему Кейт Миддлтон проходит профилактическую химиотерапию и что будет дальше с ее лечением – узнайте в материале.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган Маркл, брат принцессы, премьер-министр Риши Сунак, Белый дом и другие неравнодушные выразили слова поддержки Кейт Миддлтон. Не промолчала также первая леди Украины Елена Зеленская. Она пожелала принцессе Уэльской скорейшего выздоровления.

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