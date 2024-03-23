Рак у Кейт Миддлтон: король Чарльз III, принц Гарри и Меган Маркл, Белый дом и премьер Великобритании отреагировали на диагноз принцессы

Родные принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, подданные Великобритании и лидеры стран отреагировали на резонансную новость о том, что у будущей королевы обнаружили рак. Герцогине высказали слова поддержки и осудили "конспирологов", несколько месяцев распускавших слухи о ней.

Среди публично поддержанных Кейт Миддлтон: король Чарльз III, принц Гарри и Меган Маркл, брат принцессы, премьер-министр Риши Сунак, Белый дом и другие. OBOZ.UA решил собрать их заявления.

Первым, кто публично отреагировал на новость о болезни принцессы, был Букингемский дворец. Представитель королевской семьи сказал журналистам, что король Чарльз III "гордится смелостью своей любимой невестки". К слову, он также проходит лечение от онкологии.

Трогательные слова вскоре после откровения Кейт Миддлтон появились на странице ее брата Джеймса. Он обнародовал их архивное фото с подписью: "За эти годы мы покорили многие горы вместе. Как семья, мы поднимемся и на эту".

Следующим, кто обратился к британцам по поводу неутешительного объявления герцогини, был премьер Риши Сунак. Он от имени всей Великобритании пожелал Кейт Миддлтон полного выздоровления, а также пристыдил СМИ за давление на нее в столь сложное время.

"Когда речь идет о здоровье, ей, как и всем остальным, должно быть предоставлено личное пространство, чтобы она могла сосредоточиться на своем лечении и своей любящей семье. Я знаю, что говорю от имени всей страны, желая ей полного и скорейшего выздоровление, и с нетерпением жду ее возвращения, когда она будет готова", – написал политик.

Не могли промолчать и герцоги Сассекские – принц Гарри и Меган Маркл – живущие в США и, как считается, имеющие напряженные отношения с другими членами семьи.

"Мы желаем здоровья и выздоровления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут сделать это в тишине и покое", – коротко высказались супруги.

Мировые лидеры тоже не остались в стороне. Белый дом заверил, что желает ей полного выздоровления.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон лечилась в частной лондонской клинике, которая на днях попала в скандал. Сообщалось, что медперсонал пытался получить доступ к ее документам.

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