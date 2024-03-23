Эксперт по языку тела оценила поведение Кейт Миддлтон, которая сообщила о раке: в одном моменте почувствовалась тревога

Эксперт по языку тела проанализировала обращение британской принцессы Кейт Миддлтон к народу, где она рассказала о своей борьбе с онкологией, и заметила тревожную деталь. Хотя герцогиня пыталась выглядеть смело и уверенно, в одном из моментов ее голос едва не сорвался.

Об этом эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала изданию Mirror. Она также проанализировала и другие мелкие детали, которые могут многое рассказать о переживаниях Кейт Миддлтон, включая ее выражение лица и едва заметные жесты.

"Почти невозможно смотреть на это смелое сольное выступление Кейт без слез. Бледная, осунувшаяся, но все еще элегантная и очень красивая, она сидит в повседневном джемпере, чтобы передать свое не совсем обычное послание", – начала Джуди Джеймс.

Весь спич принцесса пыталась улыбаться и гордо держаться в кадре, следя за интонацией. Однако, вспоминая о поддержке своего мужа принца Уильяма, уверенность Кейт Миддлтон, считает эксперт по языку тела, пошатнулась.

"Одна из самых слабых улыбок Кейт появляется, когда она говорит, что "Уильям рядом со мной – это большой источник утешения". Ее левая бровь поднята, что обычно является признаком юмора, в то время как ее губы морщатся и сжимаются, а глаза сужаются, чтобы показать твердость, когда она говорит о своем выздоровлении и потребности во "времени, пространстве и уединении", – подчеркнула собеседница издания.

Сжатие рук принцессы указывает на ее силу воли "с оттенком некоторого беспокойства", а нежное потирание большого пальца – на самоуспокоение.

Проанализировав все видео, эксперт пришла к выводу, что герцогиня уверена во всех своих словах, кроме момента с упоминанием о герцоге, ибо в тот момент "ее голос чуть не сорвался".

Ранее OBOZ.UA писал, как принцессу Великобритании поддержали в ее семье и далеко за границей. О реакции на диагноз Кейт Миддлтон – читайте по ссылке.

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