Почему Кейт Миддлтон проходит профилактическую химиотерапию и что будет дальше с ее лечением

Британская принцесса Кейт Миддлтон в своем обращении к неравнодушным подданным и мировому сообществу призналась, что проходит "профилактическую химиотерапию" после обнаружения в ее организме рака. Она воздержалась от подробностей своего диагноза и лечения, что вызвало еще больше вопросов.

Daily Mail процитировали доктора Мангеш Торат, заместителя директора отделения клинических испытаний в центре профилактики рака при университете королевы Марии. По словам медика, обнаружение рака после операции – "не редкость".

"Мы часто обнаруживаем это потому, что сканирование, которое мы проводим перед операцией, имеет свои ограничения. Когда все рассматривается под микроскопом, после того, как орган удален, разрешение намного выше, и тогда вы обнаруживаете рак", – объяснили изданию.

Сообщается, что профилактическая химиотерапия в случае Кейт Миддлтон была предназначена для того, чтобы любые следы онкологии можно было уничтожить и не позволить раковым клеткам распространиться дальше.

Принцесса дала понять, что до операции на брюшной полости никто не подозревал о раке в ее теле. Диагноз удалось установить только благодаря послеоперационным анализам.

Профилактическая химиотерапия чаще всего проводится в виде внутривенных капельниц или таблеток. Это позволяет пациентам выздоравливать даже вне больницы.

Необходимые герцогине препараты проникают в кровь, циркулируя по организму и останавливая размножение раковых клеток.

Хотя такое лечение может иметь негативные последствия, предугадать их очень тяжело. Подданным придется просто довериться словам Кейт Миддлтон, которая заверила, что чувствует себя хорошо и становится сильнее с каждым днем.

Напомним, вечером 22 марта на странице принца и принцессы появилось видео, где будущая королева объяснила, что была вынуждена взять паузу в своих обязанностях не только из-за операции на брюшной полости, но и из-за химиотерапии.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган Маркл, брат принцессы, премьер-министр Риши Сунак, Белый дом и другие неравнодушные выразили слова поддержки Кейт Миддлтон.

Эксперт по языку тела проанализировала обращение принцессы и обратила внимание на тревожную деталь. В один момент ее голос чуть не сорвался.

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