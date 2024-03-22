Кейт Миддлтон сообщила, что у нее рак: принцесса Уэльская проходит химиотерапию

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которую весь мир искал более двух месяцев, вышла к подданным с неутешительной новостью. У жены будущего короля Великобритании Уильяма и матери троих его детей обнаружили рак.

Ей понадобилось время, чтобы рассказать об этом детям и восстановиться после операции на брюшной полости. Именно с этим и было связано длительное исчезновение герцогини из медиа. О своей болезни она сообщила в Instagram.

Сидя на свежем воздухе, Кейт Миддлтон поблагодарила за заботу и добрые слова. Она рассказала, что узнала об онкологии после операции в январе этого года и была шокирована диагнозом.

Подробности ее болезни не разглашаются, но в Кенсингтонском дворце уверены, что принцесса поправится.

"Анализы, проведенные после операции, показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения. Всем, кто столкнулся с этой болезнью, какой бы формой она ни проявлялась, пожалуйста, не теряйте веру и надежду. Вы не одиноки. Мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы справиться с этим наедине ради нашей молодой семьи", – сказала принцесса Уэльская.

Ее трое детей – Джордж, Луи и Шарлотта – уже знают о болезни матери. Кейт Миддлтон также заявила, что хорошо заботится о своем физическом и ментальном здоровье.

Об онкологии принцессы узнали примерно в то же время, когда рак диагностировали и королю Чарльзу III.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон лечилась в частной лондонской клинике, которая на днях попала в скандал. Сообщалось, что медперсонал пытался получить доступ к ее документам.

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