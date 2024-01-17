Кейт Миддлтон госпитализировали и уже сделали операцию: что известно

Во вторник, 16 января, супруга главного наследника на британский престол принца Уильяма Кейт Миддлтон была госпитализирована в больницу. Там ей уже сделали операцию на брюшной полости.

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Ожидается, что 42-летняя принцесса Уэльская пробудет в больнице в ближайшие 10-14 дней. Об этом говорится в официальном заявлении Кенсингтонского дворца, обнародованном в Instagram.

"Ее королевское высочество принцесса Уэльская была доставлена в больницу вчера для проведения плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно и ожидается, что она будет оставаться в больнице в течение 10-14 дней перед тем, как вернуться домой для продолжения восстановления", – говорится в заявлении.

В нем также отмечают, что, учитывая текущие медицинские рекомендации, Кэтрин вряд ли вернется к выполнению своих обязанностей вплоть до Пасхи.

"Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. И надеется, что общественность поймет его желание сохранить ее личную медицинскую информацию в конфиденциальности", – подчеркнули представители Кенсингтонского дворца.

Сама же Кейт Миддлтон, как отметили в заявлении, надеется на скорейшее восстановление и извиняется за то, что пришлось отложить запланированные ранее мероприятия.

Как писал OBOZ.UA, 9 января Кейт Миддлтон отметила день рождения. Ей исполнилось 42 года. Какую тайну принцесса скрывала со школьных лет и в чем секрет семейных фото герцогов Уэльских – узнайте в нашем материале.

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