Билли Айлиш сняла видео под российскую группу 'Тату' и разозлила украинцев

Известная американская певица Билли Айлиш возмутила украинцев, сняв видео под песню российской группы "Тату". В сети распространились записи, где звезда в Берлине исполняет несколько строк трека All The Things She Said – англоязычной версии "Я сошла с ума".

Сейчас этого ролика уже нет на странице исполнительницы. Запись экрана появилась в Telegram-канале украинской шоувумен Монро и в российских пабликах.

На видео, где слышно музыку российской группы, Билли Айлиш едет на авто, подпевая. В это время она была в Берлине, Германия, если верить геометке. Подписчики Монро возмутились, что артистка с многомиллионной аудиторией продвигает русскую культуру.

Примечательно, что певица в 2022 году поддержала Украину в войне с Россией. Она посвятила украинцам песню Your Power в рамках благотворительного марафона Stand Up For Ukraine, а также обратилась к мировым лидерам и призвала их помогать Украине.

Вероятно, Айлиш не знала, кто исполняет англоязычную песню. В аналогичный конфуз несколько месяцев назад попала представительница Словении на Евровидении – Raiven. Звезда рассказала, что в прошлом фанатиела от "Тату", которая сейчас замалчивает войну и финансирует РФ.

С российской группой проблема возникла и у украинцев. Участников Нацотбора на Евровидение – группу NAHABA – обвинили в плагиате "Тату".

Ранее OBOZ.UA писал, что Билли Айлиш подняла и поцеловала флаг Украины на концерте. Его ей передала украинская исполнительница Jerry Heil (Яна Шемаева).

