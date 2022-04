Билли Айлиш посвятила украинцам песню и записала трогательное обращение

Популярная американская певица Билли Айлиш в рамках глобальной благотворительной акции Stand Up For Ukraine, благодаря которой было собрано более 10 миллиардов евро для украинских беженцев, посвятила народу Украины свою песню Your power. Композиция о злоупотреблении властью, написанная звездой в 2021 году, сегодня, как отметила сама артистка, приобрела особый смысл.

Кроме того, лауреатка премии "Оскар" записала трогательное обращение, которым выразила свою поддержку украинцам в войне против России. Соответствующее видео мировая знаменитость разместила на личном YouTube-канале.

Билли Айлиш призвала фанатов по всему миру распространять информацию о нападении РФ на Украину, а также рассказывать о мирных людях, которые пострадали от жестоких и преступных действий оккупантов.

Видео дня

"Миллионы украинцев покинули дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто смотрит это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали. Мы поддерживаем Украину. Your Power – одна из моих любимых песен. Она рассказывает о многом, но в этот момент она больше всего резонирует мне со злоупотреблением властью, ведь это именно то, что мы видим сейчас и это очень опасно. Нет даже необходимости говорить, как болезненно такое злоупотребление ударило по Украине", – заявила певица.

Вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом звезда исполнила трек, в котором есть строчки: "Постарайся не злоупотреблять своей властью. Я знаю, мы не хотели меняться. Возможно, ты не хочешь потерять свою власть, но власть – не боль".

"Я не могу сделать многое, но я хочу сказать, что поддерживаю украинцев. Эта песня была для них, я посвящаю ее народу Украины", – подытожила Айлиш.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Джамала заявила, что благодаря благотворительным концертам в странах Европы, в которых она также принимала участие, удалось собрать более 83 миллионов евро помощи для пострадавших от российско-украинской войны украинцев.