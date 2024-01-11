'Слишком сильно напоминает группу 'Тату': участников Нацотбора на Евровидение-2024 NAHABA поймали на плагиате

Все участники Национального отбора на Евровидение-2024 в четверг, 11 января, представили свои конкурсные треки. Среди них и группа NAHABA, которая будет бороться за победу и право представлять Украину на международной музыкальной арене с песней GLASSS. Для многих слушателей трек уже стал одним из главных претендентов на победу, но есть одно "но" – мелодия сингла ну очень напоминает украинцам композицию "Нас не догонят" российской группы "Тату".

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Песня была обнародована на YouTube-канале "Євробачення Україна". Под ней собралось немало комментариев, среди которых и обвинения в "плагиате".

Очевидно, что группа, состоящая из вокалистов Vakyolia и Андрея Науменко, не собиралась никого плагиатить, а тем более российских исполнителей. Текст их сингла связан с военной тематикой. В частности, в припеве поется: "І битим склом під атаками / Мені кричав ти не плакати".

Впрочем, ничего не поделаешь – многим слушателям текст припева кажется крайне созвучным с "Нас не догонят".

Стоит сразу заметить, что дуэт создает музыку в стиле украинского неофолька с примесями разных жанров. Vakyolia, настоящее имя которой Ольга, после полномасштабного вторжения путешествует по Европе как уличный музыкант и пропагандирует среди иностранцев украинскую музыку. А вот Андрей Науменко в 2023 году вступил в Воздушные силы ВСУ и ныне служит в 40 тактической авиационной бригаде "Привиди Києва".

Тем временем под песней группы собирается все больше комментариев. Одни пророчат коллективу победу, восхищаясь их современным подходом в тандеме с фольклорными мотивами, а вот другие – продолжают удивляться сходству GLASSS и "Нас не догонят".

"Почему-то вспомнилось "нас не догонят"… Но эмоции понятны", "Я один здесь слышу группу "Тату"?", "Специфично, но классно. Только ассоциации с "Тату", возникающие у большинства + еще и с первых секунд, явно могут сыграть злую шутку с этой песней", "Слишком сильно отдает вайбом "Тату", – оставляют эти и другие подобные комментарии слушатели.

Отметим, финал Нацотбора запланирован на 3 февраля. Он пройдет в формате телевизионного концерта. Победителя, который будет представлять Украину на 68-м песенном конкурсе Евровидения уже в мае этого года в шведском городе Мальме, определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.

Как писал OBOZ.UA ранее, обновились ставки букмекеров по поводу победителя международного песенного конкурса Евровидения-2024. Лидирует ныне Великобритания, которая в последние пол месяца занимает то первую, то вторую позиции. Ее будет представлять Олли Александр, но пока неизвестно с какой песней. Украина тоже не отстает.

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