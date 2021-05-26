Белорусский ведущий обозвал победителей Евровидения 2021 'извращенцами' и 'голубыми деген***тами'

Скандальный белорусский телеведущий Григорий Азаренок раскритиковал победителей музыкального конкурса Евровидение 2021 – итальянскую рок-группу Maneskin. Журналист назвал музыкантов "извращенцами" и "голубыми дегенератами".

Также Азаренок заявил, что современный мир "прогрессирует в сторону полного маразма, безумных извращений и уничтожения всего человеческого в человеке". Соответствующее видео с высказываниями ведущего опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Посмотрите, что выиграло "Евровидение". Это – бестиарий извращенцев, "голубых" дегенератов", пахнущего СПИДом хлама. Слава богу, что в Беларуси это не показывали. Современный мир – демократии и прогресса – он успешно прогрессирует в сторону полного маразма, безумных извращений, в сторону особей в стрингах, уничтожения всего человеческого в человеке. От этого "прогресса" мы должны отгородиться железным занавесом", – сказал журналист.

Он считает, что "пусть лучше будет диктатура, и пока весь мир тонет в этой пучине, то Беларусь останется островом свободы".

Напомним, что на Евровидении 2021 группа Måneskin впечатлила зрителей своим выступлением с песней под названием Zitti E Buoni. В результате коллектив получил 524 балла.

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Группа получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году.

В конце того же года вышел первый сингл Måneskin – Chosen и мини-альбом с каверами, исполнявшимися на X Factor. В 2018 году выпустили италоязычный сингл Morirò da re, который стал большим хитом и альбом Il ballo della vita.

С тех пор Måneskin – одна из самых топовых групп в Италии. У самого популярного их клипа на песню Torna a casa около 110 миллионов просмотров на YouTube.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности финала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка белорусского государственного канала "СТВ" Юлия Артюх заявила, что "Украина – это не процветающая страна, а загибающаяся от нищеты".