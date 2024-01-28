Андрей Бедняков высмеял беглеца Влада Яму своим архивным фото

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков жестко потролил хореографа Влада Яму, чем изрядно повеселил сеть. Как известно, танцор с начала полномасштабной войны живет в Майами, штат Флорида, США, и неоднократно вызывал возмущение со стороны украинцев своим неоднозначным поведением.

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Бедняков показал свой архивный кадр, который также был сделан в солнечном американском городе, и не смог не вспомнить звезду-беглеца. Фото шоумен разместил в своих InstaStories.

Так, на снимке Бедняков позирует на террасе одного из гостиничных номеров в Майами. Перед ним открывается панорама на весь город, и он это счастливо демонстрирует.

Фото было сделано 12 лет назад во время съемок одного из первых выпусков популярного тревел-шоу "Орел и Решка".

Бедняков же пошутил: "Фейсбук напомнил, что 12 лет назад я был Владом Ямой".

Сейчас телеведущий, в отличие от хореографа, остается в Киеве. Хотя полномасштабную войну он и встретил за границей, но все же решил вернуться домой и быть вместе со своей страной.

Напомним, что поведение и сообщения Ямы неоднократно становились поводом для громких скандалов: то танцор выставит фотографию с отдыха на пляже в Майами, то поразмыслит за границей о беззаботных временах до войны.

А недавно он подобрал чемодан с помойки и радостно сообщил подписчикам, что передаст его защитникам. Украинских поклонников такое поведение разочаровывает и даже злит, о чем они открыто пишут в соцсетях звезды.

Как писал OBOZ.UA, ранее Андрей Бедняков разобрал два кейса, которые произошли недавно в Италии. Там представители украинской диаспоры отменили лживое представление кремлевских пропагандистов об "освобожденном" Мариуполе, а также концерт российского пианиста-путиниста, который приезжал в родной город шоумена ранее и играл у остатков стен жестоко разрушенного оккупантами драмтеатра. Подробности – в нашем материале.

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