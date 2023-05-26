'Поедет к нашим героям': Влад Яма ошарашил выходкой, найдя на мусорке в Майами 'подарок' для ВСУ. Фото

Украинский хореограф Влад Яма, который в последнее время все чаще сталкивается с хейтом со стороны украинцев, в очередной раз опозорился. Он сообщил, что соседи выбросили чемодан, но он подобрал его и хочет отправить украинским защитникам на фронт. Знаменитость добавил, он не считает это "воровством".

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Танцор похвастался своей находкой в Instagram-stories. Мужчину запечатлели в тот момент, когда он, стоя у мусорных бачков, рассматривал новое "приобретение". Видимо, селебрити вышел на улицу в домашней одежде (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Нет, это не воровство. Выбросили соседи, но поедет к нашим героям и не пустая", – написал Влад Яма. 40-летний хореограф с каждым днем все больше разочаровывает поклонников. К слову, он чистит комментарии под публикациями в социальных сетях, удаляя критику.

Недавно украинец "вляпался" в еще один скандал, распространив кадр в блоге на стеклянной доске во время съемок программы "Хто зверху". Он написал под фотографией: "Держимся" и нарвался на хейт. Его фанаты напомнили Владу, что он проживает в США и радуется жизни, в то время, как украинские герои погибают на фронте.

Также судью шоу "Танцы со звездами" "разнесли" в сети из-за вечеринки в Майами, которая имела российское название. Примечательно, что мероприятие было благотворительном, на котором собирались средства для Украины. Однако организаторы допустили большую ошибку.

Недавно OBOZREVATEL информировал, Владислав Яма мечтает пробиться в политику и стать народным депутатом Украины. Звезду расстраивает то, что его друзья смогли осуществить планы, а он до сих пасет задних. Кроме того, стало известно – мужчина погряз в долгах.

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