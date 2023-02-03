''В это время на войне погибают'': Влад Яма вызвал волну возмущения фото на пляже в Майами

Танцор и судья телевизионных проектов Влад Яма уже год наслаждается майамским солнцем, в то время, как украинские защитники борются за каждый сантиметр родной земли. Хореограф вместе с женой Лилианой и сыном Леоном еще 24 февраля пересекли границу и решили обустроиться в США. Несмотря на то, что артист помогает ВСУ денежными средствами, у украинцев возникает к нему множество вопросов.

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Новым кадром Яма поделился в Instagram. На нем звезда бежит по белоснежному песку одного из пляжей Майами. Он одет в красные плавки и держит в руках спасательный поплавок, загадочно смотря вдаль (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Под постом написано, что его подписчики могут приобрести особые лоты с танцором, часть средств от которых знаменитость передаст на нужды Вооруженных сил Украины. Однако даже это не спасло Владислава от критики фолловеров. Под снимком возмущенные поклонники спрашивают, почему он до сих пор живет в США и удивляются неуместному фотоконтенту в военное время.

"А в это время на войне погибают. Самые лучшие...", "А, ну да, только элита может помочь за границей", "Можно было другую фотографию выложить", "А вернуться в Украину не планируете?", "Где вы есть?", "А вы в Киеве? Можно встречу организовать?", "Какую, какую часть денег? Срамота!", – пишут украинцы.

К слову, селебрити предлагает такие лоты: поздравление от него, общий прямой эфир, занятие танцами, общий пост, онлайн тренировка, встреча с хореографом, менторство, ведущий на мероприятии, танцевальное выступление, развлекательный мастер-класс и DJ-set.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что Даша Квиткова после расставания с Никитой Добрыниным улетела отдыхать на Мальдивы. По словам блогера, элитный отдых она оплатила сама себе, ведь не претендует на бюджет бывшего возлюбленного. Сам телеведущий в это время находится в Украине и занимается новыми проектами.

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