Влад Яма затосковал по Украине и порассуждал об окончании войны: фанаты ему ответили. Фото

Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма, который переехал с семьей жить в Майами, неожиданно затосковал по родному дому. Он вспомнил о мирных временах в столице, но так и не ответил на вопросы поклонников, когда собирается возвращаться на Родину.

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Танцор разместил в Instagram-stories фотографию с женой Лилианой и сыном Леоном, на которой упомянул Киев. Кроме того, несколько дней назад он оставил лирический пост, отметив, что "все когда-то заканчивается" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Под свежей публикацией украинцы писали возмущенные комментарии, но Яма успевал быстро их удалять. Теперь под кадром читаем только слова поддержки и благодарности фанатов Владислава за донаты на ВСУ. Приятные слова Яма не оставляет без внимания, но вот любопытство фолловеров не спешит удовлетворять.

"Люди! Какие же вы злые! Зачем так? Хоть и выехал, но Влад постоянно донатил на ВСУ", "Как ты держишься?", "Не обижайся на людей, они такие разные. А вы живите и радуйтесь", "Влад, не переживайте так, вы теперь тоже на своем месте", "Влад, ты молодец, хоть ты и выехал из Украины. Ты делаешь то, что умеешь", – выражают подписчики свою приверженность артисту.

К слову, Яма так и не привык к хейту окружающих из-за своего побега из страны. Украинцы часто упрекают его в смене места жительства и крайне резко относятся к развлекательному контенту, который он постит в социальных сетях. Хореограф успевает чистить критику под публикациями и делать вид, будто бы ничего не происходит.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что до полномасштабного вторжения Влад Яма хотел стать народным депутатом Украины. Он пытался пробиться в Верховную Раду, как сделали многие из его друзей-артистов, но так и не реализовал задуманное. После окончания войны знаменитость еще раз попробует построить политическую карьеру.

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