'Влад – не Яма, Влад – дно': хореограф потроллил украинцев из Майами и получил жесткий ответ. Фото

Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма продолжает получать критику в свой адрес из-за проживания в США. В последнее время артист все чаще вспоминает беззаботные времена на Родине и выкладывает кадры, сделанные до войны. Он старается "подбодрить" соотечественников, но его посты воспринимаются больше как троллинг, чем сопереживание.

Видео дня

Яма разместил новую публикацию в Instagram, которая в очередной раз разозлила пользователей сети. Он опубликовал снимок, сделанный во время шоу "Хто зверху?". На нем танцор лежит на стеклянной доске без футболки, где по правилам должен был отвечать на вопросы ведущего и попробовать продержаться на скользкой поверхности (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Держимся", – подписал кадр Владислав. Однако на него "набросились" украинцы, отметив, что он только издевается над согражданами, в то время как живет и веселится в Майами. В свое оправдание знаменитость сказал: он выставляет последние посты в социальных сетях без улыбки.

"Держитесь крепче. В Америке сейчас едва ли не самые тяжелые времена", "Это такой стеб?", "Хорошо держаться в Майами, приезжайте в Украину, продержитесь тут", "Еще и голый торс...", "Нормальный стеб такой, как для недомужчины самое то! Я считаю, что воевать или нет, должно быть осознанным выбором каждого гражданина Украины. Но сидеть в США и просто в открытую ржать и под*еб*вать народ...тут уже перебор", "Влад – не Яма, Влад – дно", – читаем комментарии под фотографией.

Напомним, недавно хореограф признался, что затосковал по Киеву и поразмышлял про окончание войны. Он резюмировал – все когда-то заканчивается, потому надо не терять веру и ждать поражения России. Мужчина успел почистить все комментарии под фото, оставив только приятные слова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что еще до начала войны Влад Яма хотел стать народным депутатом, но ему так и не удалось осуществить свою мечту. Он обижен на своих друзей, которые смогли попасть в Верховную Раду. Все подробности – по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!