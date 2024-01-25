'Врут, что Россия освободила Мариуполь от Украины': Бедняков обратился к украинцам за границей из-за пропаганды Кремля

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков разобрал два кейса, которые произошли недавно в Италии. Там представители украинской диаспоры отменили лживое представление кремлевских пропагандистов об "освобожденном" Мариуполе, а также концерт российского пианиста-путиниста, который приезжал в родной город шоумена ранее и играл у остатков стен жестоко разрушенного оккупантами драмтеатра.

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Бедняков поблагодарил украинцев за границей, добившихся справедливости, хотя это было и нелегко. Он записал видеообращение, которое обнародовал на личной странице в Instagram.

"Хотел выразить огромное уважение и благодарность украинской диаспоре, проживающей в Италии, а конкретнее в городе Модена. Кто не знает, недавно в этом городке должно было пройти одно российское пропагандистское мероприятие – спектакль о том, как россияне "отстраивают" украинский Мариуполь, какие " счастливые" люди наконец-то, что пришла туда Россия и "освободила" их от Украины. То есть обычное российское пропагандистское дерьмо! Но когда об этом узнали наши украинцы, которые там проживают, они начали делать все возможное, а порой и невозможное, чтобы отменить это мероприятие Они выходили на акции протеста, они стучали во все двери, они пытались достучаться до власти. И они это сделали!" – с восторгом поделился шоумен.

После этого Бедняков поблагодарил украинцев, которые приживают в Риме, и также отменили концерт российского пианиста в столице Италии.

"Это тот самый человечек, который приехал и своими кровавыми пальчиками на кровавом рояле начал играть возле разрушенного драмтеатра в Мариуполе, на который Россия сбросила две авиабомбы и убила сотни гражданских людей, которые скрывались внутри от обстрелов", – поделился ведущий.

Как заметил шоумен, именно так и работает российская пропаганда, на которую выделяются сотни миллионов долларов, – путинисты катаются по Европе и миру, где показывают свою "историю" и свою "правду". Иностранцы, которые могут не сильно интересоваться новостями из Украины, рискуют увидеть искаженную реальность, которую им будут транслировать россияне через свой культурный продукт.

"У меня огромная просьба ко всем украинцам, проживающим в других странах. Если вы видите такое дерьмо, если вы видите такие афиши где-то в Интернете или на заборах, выходите на протесты, отменяйте такие мероприятия, берите пример с тех, кто в Италии. Потому что россияне не имеют права ездить и лгать, убеждать мир, что "все хорошо и они такие классные". Спасибо всем тем, кто это сделал в Италии", – резюмировал Бедняков.

Как писал OBOZ.UA, ранее Андрей Бедняков посвятил эмоциональную речь своим воспоминаниям о родном городе Мариуполь и покойной маме, не выдержавшей оккупации российских захватчиков. Артист закрыл глаза и вспомнил, как любил возвращаться домой на поезде, проезжая мимо завода "Азовсталь", а открыв их, расплакался.

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