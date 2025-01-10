Алек Болдуин подал в суд на прокуроров по делу об убийстве Галины Гатчинс: названа причина

Американский актер Алек Болдуин подал иск в суд на прокуроров по нашумевшему делу об убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году. Он пожаловался на злонамеренное преследование.

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Знаменитость обвинила специального прокурора Кари Морисси, окружного прокурора Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис и руководство офиса шерифа округа в злоупотреблении процессуальными полномочиями, клевете, преднамеренном искажении доказательств и нарушении Закона штата Нью-Мексико о гражданских правах. За это Болдуин потребовал возмещения убытков в размере, который будет определен судом, а также оплаты услуг его адвокатов, передает журнал Рeople.

По словам актера, ответчики были ослеплены желанием осудить его "любой ценой" за трагическую гибель украинки на съемочной площадке. Болдуин считает, что те стремились сделать его "козлом отпущения".

Также он обвинил Моррисси в даче "противоречивых" показаний относительно доказательств, которые та якобы скрыла. Относительно Кармак-Олтвис он заявил, что та его оклеветала в интервью для телеканала CNN в 2023 году, сказав, что Болдуин был обязан убедиться в соблюдении мер безопасности.

"Уголовное расследование должно быть направлено на поиск правды и справедливости, а не на получение личной или политической выгоды или преследование невиновных, – сказали его адвокаты Алекс Спиро и Люк Никас. – Кари Моррисси и другие обвиняемые нарушали этот базовый принцип и попирали права Алека Болдуина. Мы подаем этот иск, чтобы привлечь обвиняемых к ответственности за их неправомерное поведение и не допустить, чтобы они сделали то же самое с кем-либо еще".

Напомним, оператор из Украины Галина Хатчинс была застрелена на съемках фильма "Ржавчина" 21 октября 2021 года. Это произошло во время подготовки Болдуина к сцене, в которой герой должен был спустить курок, направив револьвер на камеру. Оружие было заряжено боевым патроном. В итоге, Хатчинс погибла, получив сквозное ранение в грудь.

В ходе судебного разбирательства, в апреле 2023 года с актера сняли обвинения в непреднамеренном убийстве. Позже расследование возобновилось на основании небрежного использования огнестрельного оружия и неуважения к безопасности других окружающих.

Оружейник Ханна Гутьеррес Рид понесла наказание по обвинению в том, что она не выполняла работу должным образом. Именно эта женщина отвечала за пистолет, который был выдан актеру. Ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы.

В 2024 года с Болдуина окончательно сняли все обвинения. Согласно решению суда, прокуроры не передали важные доказательства в ходе разбирательства.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что прокурор не стал оспаривать снятие всех обвинений с Болдуина, официально закрыв таким образом уголовное дело.

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