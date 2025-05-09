Актеры Молодого театра пошли на беспрецедентный шаг из-за сексуального насилия со стороны руководителя: их 'исповедь' поразила всех

После окончания спектакля "Опасные связи" актеры Молодого театра, художественным руководителем которого является Андрей Билоус, обвиненный в сексуальных домогательствах, обратились к зрителям с шокирующим заявлением. По их словам, более восьмидесяти процентов работниц учреждения культуры пострадали от деятельности режиссера, поэтому они призвали общество не молчать об этой проблеме и не толерировать преступления.

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Кроме того, артисты отметили, что уже подписали петицию об увольнении Белоуса и сейчас ждут, когда ее рассмотрят в Киевской городской государственной администрации. Видео с "исповедью" актеров обнародовала на своей странице в соцсети Facebook Виктория Лымарь.

"Сегодня стали свидетелями настоящего шокирующего протеста. В конце спектакля актеры Молодого театра прямо со сцены обратились к нам, зрителям, со своей болью, – отметила женщина. – Коллектив театра прибегнул к беспрецедентному шагу. Их откровенная исповедь о систематическом терроре под руководством Билоуса поразила всех зрителей, которые поддержали художников громкими аплодисментами".

На обнародованной записи можно увидеть, что по окончании театрального шоу артисты обратились к аудитории с просьбой уделить им несколько минут внимания. Как отметили актеры, пользуясь своими правами на свободу слова и мысли, а также надлежащие условия труда, хотят сделать заявление о Билоусе.

"Мы хотим довести до вашего сведения, что художественного руководителя этого театра и режиссера этого спектакля обвиняют в сексуальном насилии и в более чем десятилетних домогательствах к своим студенткам, актрисам и работницам Молодого театра. В полицию подано 4 заявления. Открыты производства по статье 153 сексуальное насилие. Двое из потерпевших были несовершеннолетними на момент совершения преступления", – сказала работница учреждения культуры.

Коллектив Молодого театра отметил: несмотря на то, что уголовное производство по делу режиссера продолжается, они не видят почти никакого прогресса. Более того, по их словам, полиция Шевченковского района Киева не хотела регистрировать заявления, поданные против Билоуса, пока суд не обязал это сделать. Они добавили, что продемонстрированный зрителям спектакль "Опасные связи", который освещает развратные обычаи французского дворянства, наглядно показывает, что на самом деле происходит в Молодом театре.

"Прямо сейчас в этом зале находятся три девушки, которые свидетельствуют о сексуальном насилии со стороны Андрея Билоуса. Кроме того, по нашей оценке, в нашем театре более 80% работниц в возрасте до 40 лет в той или иной форме пострадали от сексуальных домогательств со стороны Билоуса. Несмотря на это он до сих пор продолжает занимать должность. Сейчас у нас есть подписанная петиция об увольнении Билоуса и мы ждем от КГГА ее рассмотрения. Распространяйте эту проблему, не молчите. Не терпите насилие и не дайте этому делу затихнуть", – сказали актеры.

Что известно о деле Андрея Билоуса

Первое публичное обвинение актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого в домогательствах появилось на анонимном видео, опубликованном в январе этого года на платформе YouTube. Автор ролика сообщила, что Андрей Билоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и предлагал ей сделать идентичные фото. Из-за этих обвинений вокруг режиссера разгорелся громкий скандал, поэтому полиция начала расследование , а его отстранили от преподавания в вузе.

Впоследствии киевская власть приняла решение отстранить Андрея Билоуса с должности художественного руководителя Молодого театра, а 10 февраля было открыто уголовное производство по факту возможных неправомерных действий режиссера. В пресс-службе КГГА отметили, что такой шаг необходим для "объективного и беспристрастного рассмотрения обстоятельств дела о неэтичном поведении и создания условий для открытого диалога между всеми сторонами конфликта". Однако сам Белоус заявил: считает, что его называют виновным не на основании конкретных доказательств, а из-за общественного давления.

В марте стало известно, что актер вернулся на должность художественного руководителя Молодого театра. Тогда Билоус сообщил, что 10 февраля 2024 года якобы по собственной инициативе написал прошение отстранить себя от исполнения обязанностей на месяц, чтобы "избежать спекуляций". По словам режиссера, он снова работает в театре, ведь у Департамента культуры нет правовых оснований для его отстранения или увольнения.

После этого под дверью Молодого театра, а также КГГА состоялся митинг, в котором приняли участие актеры учреждения культуры. Они требовали справедливого наказания скандального режиссера и раскрыли, что происходит в театре под его руководством.

24 апреля 2025 года стало известно, что Андрею Билоусу, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах, официально присвоили ученое звание доцента кафедры актерского искусства и режиссуры драмы университета Карпенко-Карого.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ефросинина показала шокирующие переписки и фото Билоуса, которые он присылал девушкам.

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