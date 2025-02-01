Скандал с притязанием в университете Карпенко-Карого: делом занялась полиция Киева

В Киеве правоохранители начали проверку по факту возможного притязания преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса. Впоследствии будет решен вопрос о правовой квалификации.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Скандал возник во второй половине января.

Полиция проводит проверку по факту возможных неправомерных действий преподавателя столичного университета. О возможных отношениях в коллективе образовательного учреждения правоохранителям стало известно из социальных сетей. Никаких заявлений от лиц, пострадавших от действий преподавателя, в полицию по состоянию на данный момент (31 января. – Ред.) не поступало", – подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники полиции во взаимодействии с администрацией учебного заведения устанавливают обстоятельства, распространенные в СМИ, и всех лиц, причастных к указанным событиям. По завершению проверки будет решен вопрос о правовой квалификации.

Напомним, что 20 января на платформе YouTube было опубликовано анонимное видео, в котором обвиняют преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам. На фоне разгоревшегося скандала его отстранили от работы в учебном заведении до окончания расследования.

Позже актеры Киевского национального академического Молодого театра официально прокомментировали скандал вокруг художественного руководителя Андрея Билоуса, которого обвиняют в притязаниях к студенткам университета Карпенко-Карого. Они подали коллективное заявление в Киевскую городскую государственную администрацию.

Ранее OBOZ.UA писал о реакции украинской актрисы Ады Роговцевой на скандал вокруг Билоуса.

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