Скандал с притязанием к студенткам: Билоуса отстранят от должности руководителя Молодого театра

Киевские власти приняли решение об отстранении Андрея Билоуса художественного руководителя Молодого театра. Недавно его обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Полицейские открыли уголовное производство по факту возможного совершения преступления художником.

"Андрея Билоуса отстранят от должности директора – художественного руководителя Молодого театра Это необходимо для объективного и беспристрастного рассмотрения обстоятельств дела по неэтичному поведению и созданию условий для открытого диалога между всеми сторонами конфликта. Также позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, отвечающие интересам всего коллектива и зрителей", – говорится в сообщении.

В понедельник, 10 февраля, в помещении КГГА состоялась встреча с инициативной группой, во время которой обсудили дальнейшие шаги.

В городской власти подчеркнули, что никакие проявления харасмента, дискриминации или унизительного отношения в учреждениях культуры недопустимы. Кроме того, для всестороннего анализа ситуации в театре создадут специальную комиссию, которая при необходимости примет надлежащие меры реагирования.

Напомним, что в январе в YouTube опубликовали анонимное видео, в котором обвинили преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса в сексуальных притязаниях и непристойных сообщениях студенткам. Из-за скандала его отстранили от работы в учебном заведении до окончания расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 10 февраля, возле Молодого театра проводили акцию с требованием отстранить художественного руководителя заведения Андрея Билоуса. Его обвиняли в сексуальных притязаниях – полиция открыла уголовное производство.

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