Секс-скандал в Карпенко-Карого: Андрею Белоусу, которого обвинили в домогательствах, присвоено ученое звание доцента кафедры

24 апреля 2025 Андрею Билоусу, актеру, режиссеру и художественному руководителю Киевского академического Молодого театра, официально присвоили ученое звание доцента кафедры актерского искусства и режиссуры драмы Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Это решение было принято на фоне громкого публичного скандала, продолжающегося с января 2025 года.

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Его звание указали в приказе № 621 Министерства образования и науки Украины, обнародованном на сайте ведомства. Согласно этому документу, решение о присвоении звания принято Аттестационной коллегией МОН 24 апреля в рамках процедуры утверждения научных степеней и званий ряду ученых и преподавателей высшего образования.

Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах несколько бывших студенток университета Карпенко-Карого. Первой публично выступила София Сапожник, заявившая, что во время учебы Билоус якобы просил у нее интимные фотографии и склонял к личным откровениям сексуального характера. В соцсетях позже появились анонимные истории других девушек, также утверждавших, что сталкивались с непрофессиональным и недопустимым поведением со стороны преподавателя.

31 января работники Молодого театра, где Белоус занимает должность директора-художественного руководителя, подали коллективное заявление в КГГА с просьбой временно отстранить его от должности. Под обращением подписалось 46 человек. В феврале департамент культуры КГГА создал специальную комиссию, которая по результатам проверки рекомендовала разорвать контракт с Билоусом. Однако, как пояснил департамент, без решения суда такие действия юридически невозможны.

Тогда Андрей Билоус заявил, что все обвинения считает "абсурдными и безосновательными". По его словам, речь идет о попытке давления со стороны "посторонних лиц", стремившихся отстранить его от должности из-за внутренних конфликтов в коллективе. Билоус также подчеркнул, что никакое уголовное производство непосредственно к нему не открыто, и он не получал подозрения.

Вместе с этим полиция Киева сообщила об открытии производства по статье 153 Уголовного кодекса Украины – сексуальное насилие. В марте департамент культуры КГГА направил в правоохранительные органы запрос по ускорению рассмотрения дела. По состоянию на апрель подозрение никому не объявлено.

13 марта истек срок отстранения Билоуса от должности в Молодом театре, и он вернулся к исполнению своих обязанностей. Впоследствии, 18 марта, прошла очередная акция протеста "Молодой без Билоуса!" под КГГА, организованная с участием части театрального сообщества.

Ранее OBOZ.UA писал, что народный артист Украины Богдан Бенюк вступился за Андрея Билоуса. По мнению актера, его дело слишком раздуто медиа, и делать выводы рано, ведь официальные расследования еще продолжаются.

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