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"Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают?" Ефросинина показала шокирующие переписки и фото Билоуса, которые он отправлял девушкам

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
2,1 т.
'Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают?' Ефросинина показала шокирующие переписки и фото Билоуса, которые он отправлял девушкам

Телеведущей и общественной активистке Маше Ефросининой поступили шокирующие доказательства домогательств со стороны Андрея Билоуса – режиссера, художественного руководителя Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Она опубликовала скрины переписок, из которых видно, как Билоус психологически давил на девушек, присылал им непристойные сообщения и фотографии интимного характера.

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"Пауки плетут паутину, создавая сетки, чтобы удовлетворить физиологическую потребность в питании. Андрей Билоус плетет сетки, чтобы удовлетворять свои извращенные потребности в совершении насилия над женщинами", – написала в Instagram Ефросинина. Она отмечает, что среди жертв были и несовершеннолетние девушки.

"Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают?" Ефросинина показала шокирующие переписки и фото Билоуса, которые он отправлял девушкам
"Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают?" Ефросинина показала шокирующие переписки и фото Билоуса, которые он отправлял девушкам

"Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают? Замечу, среди студенток и актрис, с которыми "работал" Белоус, были и несовершеннолетние. Скрин с его гениталиями именно с переписки с ребенком – девушке не было 18 лет. И это только верхушка айсберга", – сообщила телеведущая.

"Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают?" Ефросинина показала шокирующие переписки и фото Билоуса, которые он отправлял девушкам

Ефросинина сравнивает действия Билоуса с хищными инстинктами – он "обрабатывал" женщин месяцами или даже годами, обещая им роли, поддержку, менторство, постепенно заставляя вступить с ним в сексуальные отношения. В схеме, как утверждает ведущая, ему помогала ассистентка, подбиравшая новых "жертв".

"Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают?" Ефросинина показала шокирующие переписки и фото Билоуса, которые он отправлял девушкам

Реакция университета и городских властей

После обнародования первых показаний в январе 2024 года, руководство университета Карпенко-Карого заявило, что передало дело в полицию и начало служебную проверку. Билоуса временно отстранили от преподавательской деятельности. В свою очередь работницы Молодого театра подали коллективное обращение в Киевскую городскую государственную администрацию, которая также инициировала внутреннее расследование. Государственная служба по труду подтвердила, что есть достаточно оснований для расторжения трудового договора с Билоусом.

Однако директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк заявил, что не видит юридических оснований для его увольнения. Таким образом, в марте 2024 года Билоус вернулся на должность художественного руководителя Молодого театра. Он продолжил режиссерскую работу и, по словам Ефросининой, чувствует себя вполне уверенно.

"Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают?" Ефросинина показала шокирующие переписки и фото Билоуса, которые он отправлял девушкам

Звание доцента, несмотря на скандал

Несмотря на резонанс и продолжающееся расследование, 24 апреля Андрею Билоусу было присвоено ученое звание доцента кафедры режиссуры. Это решение приняла Аттестационная коллегия Министерства образования и науки вместе с общим списком из 513 других кандидатов. В МОН объяснили, что не рассматривали дела индивидуально, поэтому не имели официальных оснований для исключения Билоуса из перечня. В то же время в ведомстве отметили, что в случае официально задокументированных обстоятельств министерство имеет право инициировать отмену данного звания.

Уголовное производство

На сегодня полиция расследует по меньшей мере четыре уголовных производства в отношении Билоуса по статье о сексуальном насилии. Потерпевшие девушки – бывшие студентки и актрисы – уже дали показания. Также общественный активист Валерий Филиппенко создал анонимную онлайн-форму для сбора новых показаний и поддержки жертв.

"Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают?" Ефросинина показала шокирующие переписки и фото Билоуса, которые он отправлял девушкам

Одна из девушек, которая первой публично заявила о домогательствах, выложила видео на YouTube, в котором рассказала о полученных от Билоуса фото интимного характера других девушек, предложениях интимного характера с одногруппниками, и приглашении на "чай". Впоследствии она открыла свое имя и сообщила, что сделала это при поддержке мужа.

Ранее OBOZ.UA писал, что Маша Ефросинина публично пристыдила народного артиста Украины Богдана Бенюка за оправдание Андрея Билоуса и ряд других скандальных преподавателей университета Карпенко-Карого. По словам знаменитости, покрывать подобные преступления просто бесчестно.

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