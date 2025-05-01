'Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают?' Ефросинина показала шокирующие переписки и фото Билоуса, которые он отправлял девушкам

Телеведущей и общественной активистке Маше Ефросининой поступили шокирующие доказательства домогательств со стороны Андрея Билоуса – режиссера, художественного руководителя Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Она опубликовала скрины переписок, из которых видно, как Билоус психологически давил на девушек, присылал им непристойные сообщения и фотографии интимного характера.

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"Пауки плетут паутину, создавая сетки, чтобы удовлетворить физиологическую потребность в питании. Андрей Билоус плетет сетки, чтобы удовлетворять свои извращенные потребности в совершении насилия над женщинами", – написала в Instagram Ефросинина. Она отмечает, что среди жертв были и несовершеннолетние девушки.

"Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают? Замечу, среди студенток и актрис, с которыми "работал" Белоус, были и несовершеннолетние. Скрин с его гениталиями именно с переписки с ребенком – девушке не было 18 лет. И это только верхушка айсберга", – сообщила телеведущая.

Ефросинина сравнивает действия Билоуса с хищными инстинктами – он "обрабатывал" женщин месяцами или даже годами, обещая им роли, поддержку, менторство, постепенно заставляя вступить с ним в сексуальные отношения. В схеме, как утверждает ведущая, ему помогала ассистентка, подбиравшая новых "жертв".

Реакция университета и городских властей

После обнародования первых показаний в январе 2024 года, руководство университета Карпенко-Карого заявило, что передало дело в полицию и начало служебную проверку. Билоуса временно отстранили от преподавательской деятельности. В свою очередь работницы Молодого театра подали коллективное обращение в Киевскую городскую государственную администрацию, которая также инициировала внутреннее расследование. Государственная служба по труду подтвердила, что есть достаточно оснований для расторжения трудового договора с Билоусом.

Однако директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк заявил, что не видит юридических оснований для его увольнения. Таким образом, в марте 2024 года Билоус вернулся на должность художественного руководителя Молодого театра. Он продолжил режиссерскую работу и, по словам Ефросининой, чувствует себя вполне уверенно.

Звание доцента, несмотря на скандал

Несмотря на резонанс и продолжающееся расследование, 24 апреля Андрею Билоусу было присвоено ученое звание доцента кафедры режиссуры. Это решение приняла Аттестационная коллегия Министерства образования и науки вместе с общим списком из 513 других кандидатов. В МОН объяснили, что не рассматривали дела индивидуально, поэтому не имели официальных оснований для исключения Билоуса из перечня. В то же время в ведомстве отметили, что в случае официально задокументированных обстоятельств министерство имеет право инициировать отмену данного звания.

Уголовное производство

На сегодня полиция расследует по меньшей мере четыре уголовных производства в отношении Билоуса по статье о сексуальном насилии. Потерпевшие девушки – бывшие студентки и актрисы – уже дали показания. Также общественный активист Валерий Филиппенко создал анонимную онлайн-форму для сбора новых показаний и поддержки жертв.

Одна из девушек, которая первой публично заявила о домогательствах, выложила видео на YouTube, в котором рассказала о полученных от Билоуса фото интимного характера других девушек, предложениях интимного характера с одногруппниками, и приглашении на "чай". Впоследствии она открыла свое имя и сообщила, что сделала это при поддержке мужа.

Ранее OBOZ.UA писал, что Маша Ефросинина публично пристыдила народного артиста Украины Богдана Бенюка за оправдание Андрея Билоуса и ряд других скандальных преподавателей университета Карпенко-Карого. По словам знаменитости, покрывать подобные преступления просто бесчестно.

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