'Нет насилию': в Киеве устроили акцию с требованием отстранить руководителя Молодого театра Билоуса. Подробности, фото и видео

В Киеве в понедельник, 10 февраля, возле Молодого театра началась акция с требованием отстранить художественного руководителя заведения Андрея Билоуса. Его обвиняли в сексуальных притязаниях.

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Об этом сообщило hromadske. В настоящее время этим делом занимается полиция

Так, утром 10 февраля, в столице у стен Молодого театра началась акция, во время которой театралы и студенты призвали власти Киева отстранить Андрея Белоуса от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Участники мероприятия держали в руках плакаты с надписями "Голос художника должен звучать, а не дрожать", "Долой Белоуса", "Нет насилию", "Театр без насилия" и другие.

После этого молодежь и театралы пошли к зданию КГГА, чтобы передать открытое письмо городскому голове Виталию Кличко со своими требованиями.

Отметим, что в пресс-службе соличной полиции сообщили об открытии уголовного производства по факту возможных неправомерных действий преподавателя столичного университета

"О возможных притязаниях в коллективе образовательного учреждения правоохранителям стало известно из социальных сетей. В частности, в Шевченковское управление полиции поступили обращения от бывших студенток и администрации высшего учебного заведения. Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины – сексуальное насилие. В настоящее время в уголовном производстве продолжаются следственные действия, полицейские общаются со слушателями и выпускниками учебного заведения, преподавателями и администрацией вуза. Досудебное расследование продолжается", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что в январе в YouTube опубликовали анонимное видео, в котором обвинили преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса в сексуальных притязаниях и непристойных сообщениях студенткам. Из-за скандала его отстранили от работы в учебном заведении до окончания расследования.

Стоит добавить, что сотрудники театра написали коллективное письмо в КГГА с требованием отстранить Билоуса от должности директора и художественного руководителя, пока будет продолжаться расследование. Делом занялась полиция.

Как сообщал OBOZ.UA, художественный руководитель и директор Киевского национального академического "Молодого театра" Андрей Билоус, обвиняемый в сексуальных притязаниях к студенткам университета имени Карпенко-Карого, пока сохраняет свой пост на момент проведения расследования.

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