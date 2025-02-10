Обвиняемый в домогательствах Андрей Белоус отреагировал на уголовное дело против него: можем вернуться во времена, когда приговоры выносила толпа

Украинский актер и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Андрей Билоус, которого обвинили в сексуальных притязаниях к студенткам, отреагировал на уголовное дело, что открыли против него. 48-летний руководитель "Молодого театра" считает: сейчас его называют виновным не на основании конкретных доказательств, а из-за общественного давления.

Видео дня

Об этом он сообщил в комментарии для hromadske. Режиссер также отметил, что "полностью открыт" к проведению расследования.

"Я убежден, что общество, которое отказывается от принципа презумпции невиновности, рискует вернуться к временам, когда приговоры выносила толпа, а не суд. Сегодня меня объявляют виновным не на основании доказательств, а из-за общественного давления", – высказался преподаватель.

Кроме того, как отметил Андрей Билоус, большая часть коллектива "Молодого театра" хочет, чтобы его оставили на должности. Однако, по словам режиссера, мнением его коллег "пренебрегают", ведь оно не отвечает "сценарию, где главное – не установить истину, а добиться конкретного результата".

Билоус также добавил: убежден, что любые заявления требуют внимания, однако обвинения должны проверяться в соответствии с необходимыми законными процедурами.

Напомним, 10 февраля в пресс-службе полиции Киева сообщили, что против преподавателя университета Карпенко-Карого было открыто уголовное производство.

"О вероятных притязаниях в коллективе образовательного учреждения правоохранителям стало известно из социальных сетей. В частности, в Шевченковское управление полиции поступили обращения от бывших студенток и от администрации высшего учебного заведения. Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины – "сексуальное насилие". Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные действия, полицейские общаются со слушателями и выпускниками учебного заведения, преподавателями и администрацией вуза. Досудебное расследование продолжается", – отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что первое публичное обвинение Билоуса в притязаниях появилось на анонимном видео, опубликованном в январе на платформе YouTube. Автор ролика заявила, что преподаватель присылал ей фото интимных мест других студенток и предлагал ей сделать идентичные снимки. Вокруг режиссера разгорелся скандал, поэтому его отстранили от работы в учебном заведении до окончания расследования.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что всплыли новые факты об Андрее Билоусе, которого обвинили в притязаниях к студенткам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!