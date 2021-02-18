Все сходят с ума по сети Clubhouse: что это такое и как туда попасть

Последние несколько дней все вокруг говорят о Clubhouse. Это приложение появилось в App Store еще в 2020 году, но настоящий бум начался несколько недель назад, когда присоединиться к приложению посоветовали Илон Маск и Марк Цукерберг.

Некоторые, просматривая ленту друзей и знаменитостей в Facebook и Instagram уже начинают чувствовать себя неполноценными. Дело в том, что просто скачать и зарегистрироваться в новой сети недостаточно. OBOZREVATEL узнал, что это за приложение и что нужно сделать, чтобы попасть в закрытый элитный "клуб".

Clubhouse – это социальная сеть, где вся коммуникация ведется с помощью аудиосообщений. Здесь отпадает потребность заботиться о внешнем виде, как это обычно бывает c видеоконференциями Zoom или с прямыми эфирами в Instagram или TikTok.

Создали это закрытое сообщество бывшие сотрудники Google Пол Дэвисон и Роган Сет для того, чтобы пользователи могли задавать вопросы, вступать в дебаты, учиться и вести дискуссии на тысячи различных тем со знаменитостями, преподавателями и авторитетами в различных отраслях.

Дэвисон и Сет и разослали первые 5 тысяч инвайтов в Clubhouse.

Первые знаменитости скачали себе приложение летом 2020-го. Тогда можно было подключиться к дискуссии с телеведущей Опрой Уинфри или певцом и актером Джаредом Лето. А когда о решении присоединиться к Clubhouse объявил Илон Маск в своем Твиттер, приложение скачали сразу миллион человек. После этого интеллектуалы, бизнесмены, голливудские звезды, инфлюенсеры и другие эксперты начали создавать свои дискуссии, чтобы поделиться опытом.

Сейчас приложение набирает обороты. Телеведущие создают в нем свои уникальные шоу, на которые приходят слушатели. Диджеи устраивают лайв-сеты, а театралы ставят свои аудио-постановки.

Присоединиться к дискуссиям или просто создать свой профиль можно только по приглашению. Если у вас нет друзей, которые могли бы вас пригласить, то можно встать в "виртуальную очередь". Однако, это займет определенное время. Также приглашение в Clubhouse можно купить на eBay и Alibaba.

Кроме того, уже сейчас каждый может зарезервировать себе никнейм, скачав приложение. Но на данный момент это могут сделать только пользователи iPhone, поскольку пока Clubhouse существует только как приложение для смартфонов на системе iOS.

Однако, разработчики обещают, что версия для Android появится позже. Это сделали для того, чтобы сначала протестировать приложение на небольшом количестве пользователей. При этом, по данным The New York Times, в конце декабря 2020-го года Clubhouse насчитывал всего 600 тысяч юзеров, а сейчас там зарегистрировано уже 6 миллионов человек.

У каждого пользователя изначально есть два приглашения, которыми можно поделиться с друзьями. За активность можно получить больше "инвайтов".

После стандартной регистрации по номеру телефона вы попадаете на домашнюю страницу, где высвечиваются актуальные обсуждения ("комнаты"), к которым можно присоединиться прямо сейчас. Они сформированы автоматически на основе вашей адресной книги. Уже в этих комнатах можно послушать, поговорить на разные темы, к примеру, о музыке, кино, красоте, научных разработках, а можно просто помолчать.

В Clubhouse есть возможность для создания комнат для друзей, а также можно добавиться в дискуссию к любой зарегистрированной знаменитости и задать вопросы, которые интересуют.

Когда отменят инвайты и закончится бета-тестирование Clubhouse, пока неизвестно.

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