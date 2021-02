Илон Маск в Twitter неожиданно вызвал Путина на разговор

Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор в приложении Clubhouse.

В своем сообщении в социальной сети Twitter Маск отметил аккаунт президента России и добавил фразу "would you like join me for a conversation on Clubhouse?", а ниже добавил ее на русском языке: "было бы большой честью поговорить с вами".

Американский бизнесмен не уточнил темы, которые планирует обсудить с руководством России.

Отметим, Clubhouse – новая социальная сеть, но без текстов, видео или фото. В ее основе только аудио. Сейчас этой сетью не все могут воспользоваться. Приложение появилось в марте прошлого года. Оно разработано экс-сотрудниками Google Полом Дэвидсоном и Роханом Сетом.

Сначала Clubhouse пользовались люди с IT-сферы. Затем туда присоединялись их друзья. Сейчас в соцсети около двух миллионов пользователей. Среди них, Илон Маск, Марк Цукерберг и другие известные личности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Илон Маск за день потерял 14 млрд долларов и перестал быть самым богатым на планете. Акции Tesla упали на 7%, что и привело к снижению капитала Маска до 176,2 млрд долларов.