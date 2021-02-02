Илон Маск заявил, что биткоин вскоре признают, и пожалел, что не купил "монеты" раньше
Глава американской компании Tesla Илон Маск выразил мнение, что биткоин скоро будет признан в мире традиционных финансов. Предприниматель признался, что ему стоило ранее приобрести эту криптовалюту.
"На данный момент я считаю, что биткоин – это хорошо. У меня нет четкого мнения о других криптовалютах", – признался Илон Маск в интервью Clubhouse. Об этом пишет Forbes.
По словам Маска, многие друзья убеждали его купить биткоин. Сегодня же он вынужден признать, что опоздал с покупкой криптовалюты.
"Dogecoin создали как штуку, чтобы высмеивать криптовалюты. Судьба любит иронию, и зачастую самый нелепый исход в итоге оказывается наиболее вероятным. Будет весело, если DOGE станет валютой в будущем", – сказал предприниматель.
В январе 2021-го Маск добавил в описании своего аккаунта в Twitter с хэштег биткоина. В тот день цена актива подскочила на 15%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Биткоин в феврале может вернуться к тенденции роста. Аналитики прогнозируют, что первый скачок произойдет на уровне 35 300 долларов за монету.
Инвестор с Уолл-стрит Рэй Далио назвал биткоин "адским изобретением" и сказал, что его владельцы должны быть готовы потерять 80% своих средств. При этом криптовалюта смогла сделать богатыми первых, кто в нее поверил.