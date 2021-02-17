Податок на Google, Apple, Facebook, YouTube, Zoom, Coursera …

На цьому тижні планується розгляд законопроекту #4184, яким запроваджується оподаткування ПДВ наступних електронних послуг:

постачання зображень або текстів, в тому числі фотографій, електронних книжок та журналів;

постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартні ігри, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх;

надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів;

надання у користування хмарних технологій для розміщення даних;

постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;

надання рекламних послуг в мережі "Інтернет", мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

Сплачувати ПДВ будуть кінцеві споживачі – ми, громадяни України, адже це непрямий податок.

Ставка ПДВ – 20%.

Обов’язкова реєстрація нерезидента платником ПДВ – в разі перевищення встановленого ліміту 1 млн грн за календарний рік.

З приємного, що є в законопроекті, та обіцяють його автори:

дата виникнення податкових зобов’язань – дата списання коштів з банківського рахунку в оплату послуг

відсутня необхідність реєстрації податкових накладних

спрощена податкова звітність для нерезидентів

проста реєстрація платником ПДВ через кабінет платника податків

спілкування англійською мовою

можливість сплачувати ПДВ в бюджет в валюті

Головне питання, яке мене турбує, – адміністрування цього податку нашою податковою.

Яким чином податкова буде адмініструвати ПДВ з електронних послуг?

... "при проведенні податкової перевірки спрощеної декларації нерезидента, який зареєстрований платником ПДВ, податкова може витребувати в особи нерезидента та третіх осіб (!!) інформацію та документи, які підтверджують факт постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, вартість поставлених послуг та терміни їх оплати".

Хто ці треті особи? Чи не ми? Тож, податкова буде питати нас, кому ми платити за електронні послуги? Ми маємо надавати документи в податкову?

Очевидно, ваше питання:

Чи є лазівки?

Звичайно, згідно законопроекту, "місцем постачання електронних послуг вважається . . . місцезнаходженням банку чи іншої фінансової установи, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата електронної послуги".

Тобто сплачуєте зі своєї банківської картки, відкритій за кордоном, і все.

Риторичне питання:

Чому у Франції аналогічний податок GAFA поширюється на компанії (!) з прибутком понад 750 млн. євро та ставка 3%, а в нас перекладається на громадян в разі перевищення нерезидентом за рік суми понад 30 тис. євро (1 млн. грн) та ставка 20%? Що легше адмініструвати?

Чи це дійсно big fish, за якою має ганятися податкова?

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