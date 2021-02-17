В новой соцсети Илона Маска пранкер два часа выдавал себя за Аллу Пугачеву

В социальной сети Clubhouse появился фейковый аккаунт российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой.

Из якобы аккаунта знаменитости кто-то на протяжении нескольких часов разговаривал с пользователями, представляясь ее именем. Но обман все равно был раскрыт, пишет Telegram-канал "Раньше всех".

"Аллы Борисовны нет в сети Clubhouse", – заявила концертный директор примадонны Елена Чупракова.

Отметим, что социальная сеть Clubhouse была создана известным американским предпринимателем Илоном Маском весной прошлого года. Пользователи могут общаться с людьми со всего мира с помощью голосовых сообщений. Причем разговоры проходят только в онлайн-режиме, прослушать позже их нельзя.

Сейчас Clubhouse могут пользоваться только обладатели смартфона Apple. После установки необходимо создать учетную запись. Далее должно прийти специальное приглашение от уже зарегистрированного пользователя. И только после всех этапов регистрации можно переходить к живому общению.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пугачева в коротком платье сыграла с сыном на рояле. Соответствующее видео 71-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Пугачева позировала в коротком черном платье. Свой наряд она дополнила туфлями в тон и белыми носками.