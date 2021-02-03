Джей Ло, Джаред Лето и Холли Берри: как выглядят вечно молодые звезды Голливуда

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Люди
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Джей Ло, Джессика Альба

Время неумолимо. Но есть звезды, которых старость обходит стороной. Они тратят баснословные деньги, чтобы поддерживать себя в форме, делают дорогие омолаживающие процедуры. И при этом в них ключом бьет энергия и горят глаза.

Не зря же говорят, что молод тот, кто молод душей. Посмотрите на Дженнифер Лопес, Гвен Стефани или Джареда Лето – кажется, они стали только привлекательнее с годами. А некоторые знаменитости сегодня и вовсе выглядят моложе, чем в начале 2000-х. OBOZREVATEL сравнил старые и новые фото голливудских звезд.

Джессика – актриса и многодетная мама, которая за 17 лет нисколько не изменилась. На ее лице нет морщин, волосы все так же блестят. Любопытно, что в юности здоровье Джессики оставляло желать лучшего, но, к счастью, ей удалось преодолеть все неприятности, чтобы в свои 39 лет выглядеть великолепно.

Джессика Альба в 2003 и 2020 году

Джей Ло, словно хорошее вино, становится только лучше со временем. Ее возраст по паспорту – 51 год, но ни один десяток лет как будто не отразился на лице и теле знаменитости. Она занимается спортом, воспитывает детей и готовится к свадьбе со своим женихом. Не каждый ровесник может похвастаться такой же энергичностью, как у нее.

Дженнифер Лопес в 1999 и 2020 году

Пожалуй, единственное изменение во внешности музыканта за многие годы – это появление бороды. К 40 годам у Джареда даже не прибавилось морщин на лице.

Джаред Лето в 2004 и в 2020 году

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория также за 20 лет не поменялась в лице. Хотя актриса и пережила несколько резких скачков веса из-за родов, она с достоинством вышла победительницей в борьбе за идеальное тело и внешность юной красотки.

Ева Лонгория в 2003 и 2019 году

Певица Гвен Стефани не только не поддалась влиянию времени, но и стала еще привлекательнее. В ее глазах горит уверенность, осанка выпрямилась, а лицо сияет. В 51 год выглядеть как она смогут далеко не все.

Гвен Стефани в 2004 и в 2020 году

Известный актер Пол Радд не так давно отметил свой пятидесятилетний юбилей. В это трудно поверить, ведь его внешность практически не изменилась со времен сериала "Друзья", где он снялся в роли возлюбленного Фиби. Кроме того, его карьера с годами только набирает обороты. После выхода фильма "Человек-муравей" Радд превратился в одного из самых востребованных актеров Голливуда, хотя до этого играл в основном второстепенные роли.

Пол Радд в начале 2000-х и в 2019 году

Знаменитая женщина-кошка не выглядит на свои 54. Берри не скрывает своего секрета молодости и охотно делится им с журналистами. По словам актрисы, ее внешность – заслуга спорта и рационального питания. Однако в то же время ей повезло с генетикой. В темной коже много меланина, который бережно хранит ее от старения.

Холли Берри в 2000 и в 2020 году

Звезда трилогии "Властелин колец" после семнадцати лет решил не стареть. Более того, актера часто брали на роли подростков, ведь он и в тридцатилетнем возрасте мог сойти за юношу. Сейчас Вуд отпустил небольшую бороду, что добавило ему несколько лет.

Элайджа Вуд в молодости и сейчас

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