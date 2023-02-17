''Значит, так надо было'': искалеченные на войне в Украине оккупанты заявили, что поддерживают Путина и снова хотят на фронт

Российские оккупанты, которым удалось выжить на войне против Украины и вернуться домой, снова хотят на фронт. Россияне, которые привезли с войны физические увечья и психические расстройства, по-прежнему оправдывают российское вторжение в независимую соседнюю страну.

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В качестве аргументов они приводят рассказы российской пропаганды о "нацистах" в Украине и "защите родины" на чужой земле, а также цитируют "предсказания Ванги о России" из российского телевизора. Об этом сообщает российский телеканал "Дождь", записавший большое интервью с тремя демобилизованными после тяжелых ранений захватчиками.

"Их отправляли с автоматами на танки, командиры считали "двухсотыми", сажали выживших в подвал. Всех троих демобилизовали после тяжелых ранений. Крики по ночам, кровь из ушей после контузий, страх звука дронов и тишины – теперь их постоянные спутники. Но самое страшное другое: несмотря на бесчеловечное отношение командования, тяжелые ранения и психологические расстройства, все трое хотят вернуться обратно на фронт", – пишет "Дождь".

Как следует из интервью, никто из троих оккупантов так и не сделал выводов из пережитого. Вместо этого они продолжают оправдывать российскую правящую верхушку и агрессию против Украины, а себя считают "защитниками".

"Они не винят руководство страны в развязывании страшной войны в Украине, которая повлекла за собой тысячи смертей украинцев и россиян: "Значит, так было надо". Они верят в "нацистов" и уверены, что защищали страну. В этом их поддерживают жены. Они тоже верят телевизору и пересказывают "предсказания Ванги о России", – отметили журналисты "Дождя".

Напомним, в декабре российский телеканал "Дождь", вещавший из Латвии, угодил в большой скандал. В прямом эфире один из ведущих "Дождя" озаботился судьбой российских оккупантов в Украине. "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте", – заявил он.

Власти Латвии оштрафовали телеканал на 10 тыс. евро за изображение Крыма в составе России и наименование оккупационного войска РФ "нашей армией", а также открыли административное дело в отношении СМИ за сюжет о возможной поддержке российской армии.

Позже "Дождь" лишили лицензии на вещание в Латвии, а также запретили въезд бывшему ведущему "Дождя" Коростелеву, сделавшему скандальное заявление. Вслед за Латвией вещание канала было прекращено в Литве и Эстонии.