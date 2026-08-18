"Пытки" детей, деньги олигархов Путина и криминал: грязные секреты фильма "Дау", который хотят показать в Венеции

Фильм "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского был включен в основную конкурсную программу 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Министерства культуры и иностранных дел Украины раскритиковали решение организаторов мероприятия дать фильму шанс побороться за главную награду – "Золотого льва", поскольку это напрямую влияет на признание и легитимизацию международным сообществом творчества авторов из РФ.

Видео дня

Как подчеркнули представители ведомств в совместном заявлении, включение в программу одной из самых престижных кинематографических платформ мира проекта, связанного с сетями влияния России, "посылает крайне тревожные сигналы", особенно учитывая, что страна-агрессор ведет захватническую войну и разрушает города и национальную идентичность Украины. Они подчеркнули, что "культуру нельзя рассматривать в отрыве от политики или оценивать исключительно по художественным критериям, не обращая внимания на то, кто ее финансирует и чьи интересы она в конечном итоге обслуживает".

Главные истории дня

Министерства подчеркнули, что для Кремля культура давно стала инструментом государственной политики и гибридной войны. Соответственно, когда престижные платформы принимают российские проекты, это становится своеобразной проверкой – насколько международные институты готовы терпеть преступления России и что именно они готовы называть "нейтральным" во время войны.

Как отмечается в заявлении, ведомства провели анализ финансирования фильма "Дау", который показывает, что деньги на него выделял российский бизнесмен Сергей Адоньев, находящийся под санкциями Соединенных Штатов Америки и Украины, более того, имеет подтвержденные связи с режимом Владимира Путина. Режиссер проекта возглавлял культурный проект, спонсируемый олигархами, связанными с Кремлем, а главную роль исполнил музыкант Теодор Курентзис, который получил гражданство РФ лично из рук Путина и развивал карьеру благодаря финансированию со стороны подсанкционных российских государственных банков. Из-за этого ряд европейских культурных институтов прекратил с ним сотрудничество.

Кроме того, часть съемок фильма "Дау" проходила в Харькове, однако украинский город был изображен исключительно через советскую оптику, скрывая его собственную идентичность. Такой подход подчеркивает имперскую нарративную модель, которую РФ продвигает через войну в Украине.

"Особенно болезненным является тот факт, что фильм снял режиссер из государства-агрессора, а местом съемок стал город, который сейчас подвергается постоянным российским ракетным, дронным и бомбовым атакам. Поэтому, выбирая для показа эту работу, фестиваль рискует опосредованно легитимизировать попытки России стереть и присвоить историю и культурную идентичность Украины", – добавили в министерствах.

Ведомства подчеркнули, что ни в коем случае не призывают к цензуре культуры или творческих работников. Они лишь хотят, чтобы Венецианский кинофестиваль и международное сообщество осознали, как Россия превращает культуру в инструмент своей гибридной войны, и, соответственно, перестали воспринимать поддерживаемые Кремлем культурные проекты как "политически нейтральные".

Грязные тайны фильма

Стоит отметить, что история ленты "Дау" началась в 2006 году. Тогда Илья Хржановский решил снять биографический фильм о советском физике и лауреате Нобелевской премии Льве Ландау, однако в ходе работы над проектом идея была несколько изменена. Режиссер решил пофантазировать о жизни ученых того времени.

Чтобы воплотить эту идею в жизнь, Хржановский построил в Харькове декорации секретного советского института. Украинский город был выбран не случайно, ведь именно здесь Ландау жил и работал несколько лет. Россиянин фактически запер людей, большинство из которых не были профессиональными актерами, в построенном институте, погрузив их в "советскую жизнь" и перекрыв доступ к технологиям. Участники проекта не следовали четкому сценарию, а просто жили своей жизнью — работали, ссорились, плели интриги, занимались любовью и так далее. Все это время, а именно с 2008 по 2011 годы, их снимали камеры.

Такой подход к съемкам сделал картину фигурантом уголовного дела. В части "Дау: Дегенерация" есть пятиминутная сцена, где якобы над реальными младенцами проводят "испытания", цель которых — выяснить, как "транскраниальная магнитная стимуляция может развить сверхспособности у одних детей, а другим принести выздоровление и нормальную человеческую жизнь".

Учитывая это, прокуроры Харьковской области возбудили уголовное дело "по фактам пыток, а также изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины)". Правоохранители отмечали, что несовершеннолетним лицам, которые, по всей видимости, были сиротами, могли причинять физическую боль или моральные страдания во время съемок. Со своей стороны продюсеры "Дау" уверяли, что для экспериментов использовали муляжи медицинских приборов.

Что интересно, в декабре 2011 года, когда съемки фильма уже завершились, Государственное агентство Украины по вопросам кино и ООО "Феномен-Украина" (исполнительный продюсер) заключили контракт на производство картины на сумму свыше 5 миллионов гривен. Продюсеры обещали создать двухчасовой фильм в жанре "исторической драмы" и выпустить его в 2012-ом, однако постпродакшн затянулся на 9 лет.

В связи с этим в 2015 году Госкино пыталось взыскать с ООО "Феномен-Украина" штраф в размере около 328 тысяч гривен за неисполнение договора. Добиться желаемого не удалось. В 2019 году Госкино обратилось в суд с новым иском, в котором требовало выполнения условий контракта и выплаты 1,3 миллиона гривен. Уже в декабре организация хотела вернуть более 5 млн грн и расторгнуть договор на производство "Дау". Однако суд встал на сторону продюсеров.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Netflix приобрел права на известный российский мультсериал "Маша и Медведь", который опасен для украинских детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!