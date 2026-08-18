Россия весь день атакует Киев и область с помощью дронов. В Днепровском районе во дворе дома упали обломки. В Днепровском районе столицы обломки вражеского БПЛА упали во дворе пятиэтажного жилого дома.

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По предварительной информации, возгорания в результате падения обломков не произошло. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил об ещё одном падении обломков во дворе жилого дома по другому адресу в этом же районе.

Виталий Кличко сообщил о ситуации в столице и призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку воздушная атака продолжается.

"В Днепровском районе, во дворе пятиэтажного жилого дома упали обломки вражеского БПЛА. Пожара нет. На столицу по-прежнему летят БПЛА. Находитесь в укрытиях!" — написал мэр Киева.

Позже Кличко сообщил ещё об одном падении обломков во дворе жилого дома по другому адресу в Днепровском районе. По его словам, возгорания также нет.

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По данным мониторинга, в 19:22 реактивные БПЛА двигались курсом на Бровары.

Жителей Киева призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Массированная атака

18 августа 2026 года в дневное время, с 07:00 до 18:30, враг нанёс удар по Украине 76 реактивными БПЛА типа Shahed. Основным направлением атаки была Киевская область.

По предварительным данным, противовоздушная оборона сумела сбить и подавить более 70 реактивных БПЛА противника. В то же время зафиксированы попадания беспилотников и падение сбитых целей в нескольких местах. Информация о последствиях уточняется.

После 18:30 в воздушное пространство Украины вошло ещё более 20 реактивных БПЛА. Боевые действия продолжаются, граждан призывают не игнорировать правила безопасности.

Дальний маршрут

Реактивные дроны 18 августа впервые достигли западных областей Украины, преодолев около 900 км от места запуска. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, а также украинские СМИ и мониторинговые ресурсы.

Реактивные "Шахеды" пролетели над Винницкой, Тернопольской, Ровенской и Волынской областями. В 17:55 Воздушные силы сообщили о пролете такого БПЛА через Винницкую область в направлении Хмельницкой области.

Впоследствии реактивный дрон пролетел через Тернопольскую область в направлении Волыни. Позже председатель Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил о сбивании воздушной цели на юге области, вероятно, того самого реактивного БПЛА.

Рекордное расстояние

Ранее рабочую дальность реактивных дронов оценивали примерно в 500 км, из-за чего их преимущественно применяли для ударов по прифронтовым и приграничным регионам.

В случае использования управления через mesh-систему дальность полета может быть больше. В то же время для такого способа управления требуются ретрансляторы примерно через каждые 100 км.

Накануне The Telegraph сообщал, что Россия может использовать реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" для ударов по более отдаленным районам запада Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 августа враг дважды атаковал Одесскую область. Одно из попаданий пришлось на почтовое отделение, также разрушены жилые дома. Есть пострадавшие.

Кроме того, Россия нанесла удар дроном по почте в Краматорске, там погиб один человек, шесть получили ранения.

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