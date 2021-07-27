Захарова избила манекен с надписью Press для поддержки российских олимпийцев. Видео

Официальная представительница МИД страны-агрессора Мария Захарова "в поддержку" российских спортсменов, которые выступают на Олимпиаде-2020 без национального флага и гимна, избила манекен. На нем была надпись "Рress" ("Пресса").

Соответствующее видео в понедельник, 26 июля, появилось на Telegram-канале Захаровой. В постановочном ролике показан брифинг с заученными вопросами к спикеру МИД России и ответами, а избиение – это, по всей видимости, "подготовка" женщины к пресс-конференции (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Первые кадры видео – походка Захаровой к микрофону на каблуках, а также ее "бой" с манекеном для бокса.

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Так, пропагандисты показали, как спикер Министерства иностранных дел РФ в перчатках и спортивной форме отрабатывает удары. При этом надпись "Рress" на животе манекена показана крупным планом.

После этого Захарова якобы ответила на вопросы на брифинге. Примечательно, что обратилась она к журналистам "уважаемые коллеги".

Вопросы, которые были выучены актерами ролика заранее, касались выступления спортсменов из РФ в нейтральном статусе, использования Первого концерта Чайковского вместо гимна России и обвинений США в хакерских атаках на Олимпийские Игры.

Захарова отвечала в духе пропаганды. К примеру: "Статус – ничто, самое главное – сила духа наших спортсменов". Обвинения в кибератаках она назвала "отличным оправданием для собственных поражений" Соединенных Штатов.

Отметим, что позже Захаровой пришлось пояснять надпись на манекене. Изданию "Подъем" она заявила: мол, наклейка "Рress" означает не принадлежность "противника" к СМИ, а месторасположение пресса.

Осторожно, видео содержит пропаганду!

Напомним, Захарова не так давно скандально прокомментировала другое громкое спортивное событие. Так, за день до проведения матча Украина – Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020 посольство Великобритании в Киеве напомнило об оккупации Донбасса и Крыма. Ответ представительницы МИД России дипломатам был пропагандистским – она пригласила посла Соединенного Королевства посетить захваченный полуостров.

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