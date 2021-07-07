Без олимпийского чемпиона и чемпиона Европы: стал известен состав Украины на Игры в Токио

158 спортсменов из Украины отправятся на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Наша страна будет представлена в 26 дисциплинах.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) на соревнованиях сборная Украины не сможет рассчитывать на олимпийского чемпиона Олега Верняева (спортивная гимнастика) и чемпиона Европы Дмитрия Чумака (тяжелая атлетика). Полностью заявка нашей команды выглядит следующим образом:

Бадминтон: Артем Почтарев, Мария Улитина

Бокс: Николай Буценко, Ярослав Харцыз, Александр Хижняк, Цотне Рогава, Анна Лысенко

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Борьба: Василий Михайлов, Александр Хоцяновский – вольная , Оксана Ливач, Алина Грушина, Ирина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Белинская – женская , Ленур Теримов, Парвиз Насибов, Жан Беленюк – греко-римская

Тяжелая атлетика: Ирина Деха, Камила Конотоп

Велосипедный спорт: Яна Беломоина – маунтинбайк , Елена Старикова, Любовь Басова – трек , Анатолий Будяк, Валерия Кононенко – шоссе

Гребля академическая: Игорь Хмара, Станислав Ковалев

Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов, Юрий Вандюк, Дмитрий Янчук, Людмила Лузан, Анастасия Четверикова, Мария Повх, Анастасия Тодорова, Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Юлия Юрийчук

Гребной слалом: Виктория Ус

Спортивная гимнастика: Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков, Илья Ковтун, Диана Варинская

Художественная гимнастика: Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная, Анастасия Возняк, Ева Малащук, Мариола Боднарчук, Мария Высочанская, Дарья Дуда

Дзюдо: Артем Лесюк, Георгий Зантарая, Кеджау Ньябали, Яков Хаммо, Дарья Белодед, Елизавета Каланина, Анастасия Турчин

Каратэ: Анита Серегина, Анжелика Терлюга, Станислав Горуна

Конный спорт: Александр Продан, Инна Логутенкова

Легкая атлетика: Андрей Проценко, Глеб Пискунов, Михаил Кохан, Богдан-Иван Городисский, Николай Нижник, Александр Ситковский, Эдуард Забуженко, Иван Лосев, Игорь Главан, Марьян Закальницкий, Иван Банзерук, Никита Нестеренко, Михаил Гаврилюк, Назар Коваленко, Игорь Мусиенко, Александр Погорилко, Никита Барабанов, Даниил Даниленко, Владислав Мазур, Сергей Смелик, Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха, Ирина Климец, Ирина Новожилова, Анна Рыжикова, Виктория Ткачук, Татьяна Мельник, Екатерина Климюк, Анастасия Брызгина, Евгения Прокофьева, Дарья Михайлова, Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Марина Килипко, Ольга Голодная, Виктория Калюжная, Анна Шевчук, Наталья Пироженко-Чорномаз, Наталья Семенова, Яна Гладийчук, Наталья Стребкова, Мария Миколенко, Алина Логвиненко, Яна Качур

Плавание: Владислав Бухов, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Игорь Трояновский, Сергей Фролов, Сергей Шевцов, Дарья Зевина, Кристина Панчишко

Синхронное плавание: Анастасия Савчук, Марта Федина, Елизавета Яхно, Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Вероника Гришко

Стрельба из лука: Алексей Гунбин, Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова

Стрельба пулевая: Павел Коростылев, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергей Кулиш, Елена Костевич

Стрельба стендовая: Ирина Маловичко

Прыжки на батуте: Николай Просторов

Прыжки в воду: Алексей Середа, Олег Сербин, Олег Колодий, Виктория Кесарь, Анна Письменская, София Лискун

Современное пятиборье: Павел Тимощенко

Теннис: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Людмила Киченок, Надежда Киченок

Теннис настольный: Коу Лей, Маргарита Песоцкая, Анна Гапонова

Триатлон: Юлия Елистратова

Фехтование: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Роман Свичкар, Анатолий Герей, Ольга Харлан, Елена Кривицкая

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитическая компания Gracenote спрогнозировала место Украины и количество медалей на Олимпиаде в Токио.