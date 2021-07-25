Украина получила вторую медаль ОИ-2020. Появилось видео церемонии награждения

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин получил свою бронзовую награду, которую завоевал в одиночной мужской шпаге. Торжественная церемония состоялась в Токио.

Во время награждения 37-летний киевлянин не смог сдержать эмоций. Даже через надетую маску было понятно, что наш соотечественник светится от счастья.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям разделить радость титулованного спортсмена.

Отметим, что это стало второй наградой для нашей страны на Играх в Токио и первой в истории олимпийской медалью для Украины в этой дисциплине.

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Рейзлин является бронзовым и серебряным призером чемпионата мира-2019. В 2011 году в командной шпаге стал вице-чемпионом Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "бронзу" в дзюдо добыла Дарья Белодед. На следующий день украинка написала трогательный пост в Instagram, где объяснила, почему расплакалась после окончания боя за медаль.