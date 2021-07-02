Англия перед матчем с Украиной на Евро-2020 напомнила об оккупации РФ: Захарова пригласила их в Крым

За день до проведения матча Украина – Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020 посольство Великобритании в Киеве напомнило об оккупации Донбасса и Крыма. В ответ в МИД России пригласили посла Соединенного Королевства посетить захваченный полуостров.

Британские дипломаты опубликовали свой пост в пятницу, 2 июля, на странице в Facebook. Они напомнили: последний раз сборные двух стран в рамках европейских чемпионатов встречались на Евро-2012. Игра прошла на стадионе "Донбасс Арена" в Донецке.

"Надеемся, что в ближайшее время украинская сборная снова сможет провести домашний матч перед большой толпой в подконтрольном Украине Донецке, а затем отправиться на посезонный отдых в украинский Крым", – подчеркнули в посольстве.

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Дипломаты отметили, что Великобритания – "партнер, друг и сторонник Украины в области безопасности, реформ и развития".

Судя по всему, представительнице МИД России Марии Захаровой пост не понравился. На своей странице в Facebook она с сарказмом ответила посольству, поблагодарив за "рекламу курортных возможностей Крыма".

Захарова пригласила английского посла на оккупированный украинский полуостров. Она написала, что сделать это можно, прилетев в "новый аэропорт Симферополя", или же добраться поездом или машиной через территорию РФ по Крымскому мосту.

"Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", – написала спикер Министерства иностранных дел России.

Закончила она свое сообщение словами: "Что касается Донецка, то они и сами ответят – на Донбассе никогда не сомневалась".

Как ранее писал OBOZREVATEL, главный тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко заявил: команда готова противостоять Англии, четко понимает силу соперника, но и знает о своих козырях.

Напомним, что игра сборных Украины и Англии в четвертьфинале чемпионата Евро-2020 состоится 3 июля в Риме. Власти Великобритании призвали своих граждан воздержаться от поездки в Италию на ответственный матч.